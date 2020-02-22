Weiss’in ailesi: “Perişanız”

Kıbrıs’a turist olarak gelen Alman vatandaşı 69 yaşındaki Karl-Heinz Weiss 27 Ocak’tan beri kayıp… Weiss’in şu an Almanya’da olan oğlu Lars Laufer YENİDÜZEN’e konuştu, ailece çok kötü durumda olduklarını aktardı… Laufer, ‘bir suç olayı’ ihtimali üzerine durduklarını söyledi.

Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs’a turist olarak gelen Alman vatandaşı 69 yaşındaki Karl-Heinz Weiss 27 Ocak’tan beri bulunamıyor.

Alsancak’ta kaybolan Weiss, Alsancak Belediyesi ile de işbirliği içerisinde polis tarafından her yerde aranıyor. Kayıp Weiss’in şu an Almanya’da olan oğlu Lars Laufer YENİDÜZEN’e konuştu, annesi ve kardeşinin de çok kötü olduğunu aktardı.

24 Ocak’ta Kıbrıs’a tatil amaçlı, turla gelen Weiss, en son 27 Ocak’ta akşam saat 8’de, kaldığı Riverside Garden Resort'da görüldü.

O zamandan beri kendisinden haber alınamayan Weiss için polis aramalarını sürdürürken, ailesi de Alman polis memurlarına başvurdu.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, polis ile işbirliği şeklinde bölgenin arandığını, ‘kuyu, çukur’ gibi yerlere de belirli aralıklarla bakıldığını ancak bir ize rastlanmadığını söyledi.

Weiss’in oğlunun da Kıbrıs’a geldiğini ve onunla görüştüğünü belirten Ataser, aileye her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Karl-Heinz Weiss hala bulunamadı.

Aile ‘bir suç olayı’ ihtimali üzerine duruyor…

Karl-Heinz Weiss’in üvey oğlu Lars Laufer, YENİDÜZEN’e konuşarak, “Kıbrıs ve Alsancak bölgesini güvenli bir yer olarak biliyoruz. Bir insanın tamamen kaybolması bize mantıklı gelmiyor. Babam yaşamını sonlandıracak birisi değil. Bizimle bu kadar süre boyunca iletişim kurmaması olağan bir şey değil. Bir suç işlendiğine ve kötü bir şey olduğuna inanıyoruz. Babamızı geri istiyoruz…” dedi.

“Turla birlikte yemek yedi, yanlarından ayrıldı, bir daha gören olmadı”

Laufer, Weiss’in 24 Ocak’ta, turla Kıbrıs’a geldiğini söyledi, en son 27 Ocak’ta akşam 8 sıralarında Alsancak’ta kaldığı otel Riverside Garden Resort'da görüldüğünü aktardı. “Babamı havaalanına ben bıraktım. Kendisi pek seyahat etmediği için çok mutluydu. Birlikte gittiği gruptan kimseyi tanımıyordu, ancak arkadaş edindi. Babam 251 numaralı odada yalnız kalıyordu, yan odadaki arkadaşı, akşam yemeğinde görüştüklerini, sonrasında babamın tur grubuna veda ederek odasına gitmek istediğini anlattı. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor. Ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok” dedi.

“Avrupa’da da arama kararı çıkarıldı”

Laufer, 4 Şubat’ta Kıbrıs’a gelerek 8’ine kadar burada kaldığını belirtip, polis ve Alsancak Belediye Başkanı ile görüştüğünü dile getirdi. Başkan Fırat Ataser’le iletişimde olduklarını ifade eden Laufer, babasının bölgede arandığını kaydetti. “Kuzeydeki sakinlerden çok fazla bilgi aldık. Bir kanıt olmasa da, bazı kişiler babamı, Malatya kasabasındaki göl kenarında ve Karaoğlanoğlu'ndaki Tempo süpermarketinin yanında gördüğünü iddia etti. Ancak polisler bilmiyor. Burada polislerle de görüştük, Avrupa’da da arama kararı çıkarıldı. Aklımızı yitirmek üzereyiz…” şeklinde konuştu.

Weiss’in bir eşi ile kızı da olduğuna değinen Laufer, sadece Almanca konuştuğunu belirtti.

“Babamı görenler lütfen en yakın polis karakolu, Lefkoşa'nın güneyindeki Alman büyükelçiliği veya find.karlheinz@gmail.com e-posta adresinden aile ile irtibata geçin” dedi.

Weiss’in oğlu Lars Laufer Kıbrıs’a gelerek Alsancak bölgesinde kayıp ilanları yapıştırdı, otel sakinleri, bölge halkı, polis ve belediyeyle görüştü.