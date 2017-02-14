Web siteniz yoksa çözüm: Easyweb

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Teknobadi işbirliği ile web sitesi olmayan kurumlara özel bir fırsat sunuluyor.

Web sitesi hazırlama ve içerik yönetimi hizmeti sunan Easyweb, tüm kurumların dijital dünyaya açılan penceresi oluyor.

Web sitesi edinmek isteyen kurumlar 533’ü arayarak veya Kuzey Kıbrıs Turkcell Müşteri Temsilcisi’ne ulaşarak bu hizmetten faydalanabilecek.

Adım adım dijital değişim

Kuzey Kıbrıs Turkcell, mobil iletişim ve teknolojinin olağanüstü hızla ilerlediği günümüzde, dijital değişim yönündeki misyonunu yeni bir işbirliği ile pekiştiriyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Teknobadi işbirliği, ülkemizin tüm kurumlarına web sitesi sahibi olma yolu açıyor.

Kurumlar, kktcell.teknobadi.com adresinden seçecekleri şablonla, yeni bir web sitesine sahip olma yönünde ilk adımı atacak. Bu şablon için ödeme yapan kurumlar, 10 sayfaya kadar oluşturulacak web siteleri için uygun alan adları arasından seçim yapabilecek. Belirlenecek alan adına göre kurumsal e-mail adresleri oluşturulacak.

Kurumlara ilk yıl için 999 TL ve ikinci yıl için 499 TL fiyat avantajının yanı sıra kredi kartı ile de taksitli ödeme kolaylığı da sağlanacak.



‘Proje yöneticisi’ desteği



Web sitesi hazırlama ve içerik yönetimi hizmeti sunan Easyweb, seçilen şablon üzerinden içeriğin hazırlanmasına yönelik bir talebin olması halinde de proje yöneticisi desteği sağlayacak. Yıl içerisinde içerik güncellemeleri ise ister kurum tarafından istenirse talep üzerine Teknobadi tarafından yapılacak.

Bu çerçevede “web sitesi oluşturma, yönetim ve güncelleme” tek elden sağlanarak, kurumlara destek verilecek.

“Kolay bir web sitesi ve güncelleme desteğine ihtiyaç duyan kurumlar için önemli bir fırsat sunuyoruz” diyen Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital değişim sürecinde, bu alandaki işbirliklerini sürdüreceğinin de mesajını verdi.