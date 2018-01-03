Volkan Konak ile yeni yıl coşkusu

Özgün müziğin usta yorumcusu Volkan Konak Yılbaşı konseri için çıktığı Lefkoşa Golden Tulip Otel & Pasha Casino sahnesinde yine muhteşem bir performans sergiledi.

Salonu dolduran 1000’i aşkın hayranına oturma yasağı uygulayan, yarattığı coşku ortamı ile farkını ortaya koyan Konak, gece boyunca dillerden düşmeyen “Manolya” ve “Mimoza” albümlerindeki şarkılarıyla ayakta alkışlanırken sevenlerine selfie rekoru kırdırdı.

Dillerden düşmeyen türkülerini seyircisiyle birlikte söyleyerek unutulmaz bir yılbaşı akşamına daha imza atan Volkan Konak, Pasha çiçekleriyle uğurlandığı sahneden “Yeni yıl hepinize sağlık mutluluk ve şans getirsin, mutlu yıllar Kıbrıs, mutlu yıllar Türkiye, mutlu yıllar büyük insanlık ve mutlu yıllar iyi insanlar ” sözleriyle dakikalarca ayakta alkışlanarak konserini tamamladı. Lha