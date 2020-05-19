"Veriler paylaşılacak, geçişler konuşulacak"

Güneydeki Covid-19 brifinginde konu Kıbrıs Epidemiyoloji Merkezi Bilim Kurulu Direktörü Dr. Leontios Kostrikkis, Covid-19’la ilgili verilerin İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nde paylaşılacağını söyledi. Kostrikkis, bu veriler ışığında, geçişlerin yeniden başlamasına yönelik değerlendirme yapacaklarını belirtti. şan Dr. Kostrikkis, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nde testler ve vakalarla ilgili verilerin paylaşılacağını, ‘geçilerle’ ilgili bu veriler ışığında tavır belirleyeceklerini belirtti.

Özellike adanın kuzeyinde yapılan tüm testleri de görmek istediklerini, kendi verilerini de paylaşacaklarını belirten Dr. Kostrikkis, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi‘nde yapılacak değerlendirme sonrası görüşlerini liderlere ileteceklerini sözlerine ekledi.