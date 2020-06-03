'Veriler neden paylaşılmıyor'

Sağlık Bakanlığı'nın salgınla ilgili kapsamlı verimleri Cumhurbaşkanlığı'na iletmediği, halbuki, güneyin verilerinin liderler arasında paylaşıldığı öğrenildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu yönetim anlayışının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Sn. Cumhurbaşkanı Rum tarafının epidemiyolojik verilerini kapsamlı bir rapor halinde bize ilettiğini ancak Sağlık Bakanlığı'nın KKTC verilerini içeren raporunu ısrarlı taleplerine karşın hala Cumhurbaşkanlığı'na iletmediğini söyledi" diyen Tufan Erhürman, geçişlere yönelik yetki tartışmasının sürdüğüne de dikkat çekti.

Erhürman değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Kimse yaşanan bu sorunların Anayasa'dan kaynaklandığını iddia etmeye kalkmasın. Bunlar anayasadan dolayı değil anayasaya rağmen yaratılan sorunlardır maalesef.

Sağlıktaki ve ekonomideki endişelerin yoğun bir biçimde yaşandığı bu dönemde bu yönetim anlayışını kabul etmek mümkün değil!"