VATANDAŞIN GÜNDEMİ: 'AVRUPA SAATİ'NE DÖNÜŞ

Fehime ALASYA

“Ruhumuz bozulmuştu, adeta evden gece çıkıyor ve eve gece dönüyorduk” YENİDÜZEN YURTTAŞA SORDU: SAATLER NE OLACAK? / Vatandaş, ‘sabah karanlığında’ güne başlamak istemiyor, bu durumdan her şekilde, tüm kesimlerin olumsuz etkilendiğini belirtiyor “Avrupa Saati” uygulamasının kaldırılmasıyla geçtiğimiz kış, gün ağarmadan evden çıkan vatandaş, bu uygulamadan geri adım atılmasını bekliyor.

Kış saati uygulamasının kaldırılmasıyla, 27 Ekim’de saatlerin geri alınıp alınmayacağıyla ilgili tartışmalar sürerken, vatandaş saatlerin değişmesi gerektiğini savundu, geçen yıl Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılan bu uygulama ile hem yetişkinler için hem de çocuklar için özellikle güne başlarken zorluk yaşandığını vurguladı.

Geçen yıl Türkiye ile birlikte paralel zaman diliminde olunması için kaldırılan kış saati uygulaması, kamuoyunda tartışmaların yaşanmasına neden olmuştu.

Türkiye ile birlikte Kıbrıs’ın kuzeyi de Avrupa Saati uygulamasından vazgeçmişti. Tartışmaların gölgesinde geride kalan kış dönemi, sonbaharın bitmesine sayılı günler kala, vatandaşı şimdiden kara kara düşündürüyor.

Vatandaş, hükümetin “Avrupa Saati” uygulamasından vazgeçmesini eleştirerek, bu yıl için daha sağlıklı bir adım atması temennisinde bulundu. Saatlerin Avrupa Saati uygulaması kapsamında değişmesinin daha faydalı olacağı inancını savunan vatandaş, yetkililerden konuyla ilgili bilimsel açıklama yapılmasını da istedi.

En büyük korku karanlıkta yaşanabilecek olası kazalar…

Sabahın çok erken saatlerinde okul yolunu tutuna çocuklar için de endişelenen vatandaşın en büyük korkusu ise karanlıkta yaşanabilecek olası kazalar…

Yakın geçmişte yaşanan Girne-Dağyolu kazasını anımsatan bazı vatandaşlar, gün doğmadan çocukların evden çıkmasını eleştirdi.

Vatandaş, her şeye rağmen saatlerin değişmesi gerektiğinden yana hemfikir…

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki bir saatlik zaman dilimi farkının turistler için büyük bir dezavantaj olduğunu savunan vatandaşlar, bunun yanında Türkiye ile ortaya çıkacak olan farklı saat uygulamasının tüm işleri etkileyeceğini de düşünerek, değerlendirmede bulundu. Tüm şartları göz önünde bulundurarak saat değişimi değerlendirmesi yapan vatandaşlar, her şeye rağmen saatlerin değişmesi gerektiğinden yana görüş sundu.

Buna en büyük etken de çocukların sabah okula karanlıkta gitmesi, yetişkinlerin ise karanlıkta iş başı yapması oldu.

Uygulama gözden geçirilmeli…

Yurt dışında okulların sabahın erken saatlerinde başlamadığına dikkat çeken bazı vatandaşlar, geçen dönemde okul saatlerinin ileri alınmasının doğru bir uygulama olduğunu belirtti.

“Saatler değişmediği için özellikle sabahları çok kötü olmuştu. Ruhumuz bozulmuştu, evden gece çıktık eve gece döndük” diyen vatandaş, saatlerin değişmesinden yana…

Çocuklarını sabah okul için uyandırmakta güçlük çeken anneler, tüm bu yaşananların fiziksel olarak gün ışığına bağlı etkisi olduğuna da inanıyor.

Vatandaşlar saat farkı uygulamasının ne gibi bir fark yarattığını sordu, geçtiğimiz yıl ilk kez yaşanan değişikliklerin faydası ve zararlarının mukayesesini istedi.

Bu uygulamanın yeniden gözen geçirilmesi gerektiğine değinen vatandaşlar, halk için faydalı bir sistem oturtulması gerektiğini kaydetti.

Derviş Hasipoğlu:

“Bana göre saatlerin değişmemesinin dezavantajları daha fazla gibi görünür”

Gece karanlıkta kalkmak evet kötü ama sabahleyin kaybeder, akşamleyin kazanırız. İki tarafından da bakmak gerek. Kıbrıs konumu itibariyle de Avrupai bir yeriz ve uyum sağlamak açısından saat uygulaması çok önemli. Bu saat farkı arttıkça bizim de kaybımız artar. Türkiye ile ilişkilerde de farklılık olacak, aynı ada içinde bir saatlik bir fark dilimi olacak, bu da çok büyük dezavantaj. Turistler için de... Bana göre saatlerin değişmemesinin dezavantajları daha fazla gibi görünür.

Halil Ergenekon:

“Geçtiğimiz okul döneminde saatlerin biraz ileri alınması, özel sektör, memur ve öğrenci trafiğini bir nebze de olsa ayırdı. Bu uygulama özellikle sabah çok kötü...”

Yurt dışında okullar dokuz buçuktan önce başlamaz, bunu da bir nedeni vardır değil mi... Bu uygulama bana göre de yanlıştır, saatler değişmeli. Özellikle sabah çok kötü... Örneğin biz Tuzla’dan Lefkoşa’ya gelmek için sabah yola çıkıyoruz, karanlıkta, ışıklar ile yola çıkıyoruz, gece çıkıp gece dönüyoruz… Geçtiğimiz okul döneminde saatlerin biraz ileri alınması, özel sektör, memur ve öğrenci trafiğini bir nebze de olsa ayırdı. Sabahları Lefkoşa trafiğinde 10 dakikanın bile hesabını yapıyorsunuz. On dakika gecikseniz kendinizi müthiş bir trafikte bulabiliyorsunuz. Fakat bu uygulama ile trafik çok hafiflemişti. Saat uygulaması yaparken umarız tüm bu etkenleri göz önünde bulundururlar.

Hasan Kofalı:

“Öğrencilerin okul saatleri değiştiği için iş trafiği rahatlamıştı, bu yanlış uygulamanın tek olur yanıydı”

Öğrencilerin okul saatleri değiştiği için iş trafiği rahatlamıştı, bu yanlış uygulamanın tek olur yanıydı. Saatler değişmediği için özellikle sabahları çok kötü olmuştu. Ruhumuz bozulmuştu, evden gece çıktık eve gece döndük. Saatlerin değişmesinden yanayım. Öğrenciler de daha geç derse başlamalı. Memur ve öğrenci saatlerini düzenlemeliler, iş hayatı ile çakışmadığı zaman trafikte inanılmaz korkunç bir fark vardır. Gönyeli’den Haspolat’a gidip geliyorum ve ‘sabah karanlığında’ işe başlıyorum, akşam karanlığında bitiriyorum…

Eser Ciner:

“Çocuklarımız gece karanlığında okula gitmesin, yazık günah...”

Ne kadar da söylesek bir şey değişeceğine inanmıyorum. Ben bu devletin iş yaptığına inanmıyorum. Torpili olan ülkede iş görüyor... Saatlerin değişip değişmemesini de konuşsak bir şey olmayacak. Ama yine de değişseler çok iyi olur. Çocuklarımız gece karanlığında okula gitmesin, yazık günah... Bizi bezdirdiler konuşmak bile istemiyoruz...

Fatma Yeniçeri:

“Kesinlikle saatler değişmeli. Hem trafik hem çocukların geleceği konusunda da… Sabah yedide yola çıkarız, gece zifiri karanlık, çocuklar sabah uyanmak istemez...”

Kesinlikle saatler değişmeli. Hem trafik hem çocukların geleceği konusunda da... Bu ülkede her şeyi memurlar için yapmaktan vazgeçsinler. Sabah yedide yola çıkarız, gece zifiri karanlık, çocuklar sabah uyanmak istemez... Trafik de çok büyük problemdir. Memur ve öğrenci aynı saatte trafiğe çıktığı zaman her taraf kilitleniyor, trafik darmadağın oluyor. Bunun nenden önüne geçilmiyor ki?

Nilşen Sezer:

“Bize bu saat farkının ne faydası oldu ki, zararından başka hiçbir şeyi olmadı. Okullar açılıyor halen daha resmi bir açıklama yok...”

Yüzde yüz saatler değişmeli. Herkese günah ama özellikle de çocuklarımıza... Mutlaka saatlerimizi değişip dünyaya ayak uydurmalıyız. Yalnız Türkiye’ye değil her yana ayak uydurmalıyız. Bir adım ötede, güneyde saatimiz farklı… Bize bu saat farkının ne faydası oldu ki, zararından başka hiçbir şeyi olmadı. Okullar açılıyor halen daha resmi bir açıklama yok...

Radiye Tunçzsezen:

“Saatlerin değişmesi gerek düşüncesindeyim, dünya saatine adapte olalım. Çocuklar okula gitmek istemiyor, sabah uyanmakta zorlanıyor”

Saatlerin değişmesi gerek düşüncesindeyim, dünya saatine adapte olalım. Çocuklar okula gitmek istemiyor, sabah uyanmakta zorlanıyor. "Karanlıkta okula mı gideceğiz, daha ışık yok" diye sorup kalkmamakta ısrarcı oluyorlar. Servis çocukları almaya gelir ve gelirken servis ışıkları yanar, gerçekten çok zor...

Ayşe Aytekin:

“Bu uygulama gözden geçirilip yeniden düzenlenmeli veya farklı bir sistem uygulanmalı”

Sabah okula giderken gözlerimiz açılmıyor, uyanmakta zorlanıyoruz. Uzaktan gelen öğrenciler var, geceden yollara düşerler, bu öğrencilere yazık. Bu çok tehlikeli... Geçen yıl öğrenciler öldü, gece karanlığında yola çıkılmamalı... Belki trafik sorununu bu olay çözmez ama bir etken olabilir. Çocuklar erken eve gidecek belki ama karanlık okula gidecekler... Bu uygulama gözden geçirilip yeniden düzenlenmeli veya farklı bir sistem uygulanmalı.

Burçin Barışkan Büyükhüseyin:

“Bence saatlerin geri alınması gerek. Çocuklar gece karanlığında okula gidiyor, ışıklar ile evden çıkıyoruz, ışıklar ile eve giriyoruz”

Bence saatlerin geri alınması gerek. Çocuklar gece karanlığında okula gidiyor, ışıklar ile evden çıkıyoruz, ışıklar ile eve giriyoruz. Hem öğrenciler hem de çalışanlar için bu çok önemli. Uzak mesafesi olan kişiler iş başı yapmak için çok erken, zifiri karanlıkta yola çıkıyor. Umarız bu saat uygulamasını bir an önce değişirler. Bu herkes için doğru olur diye düşünüyorum.

Aysan Gardiyanoğlu:

“Ben işime gidip gelirken çok zorlanıyorum, toplu taşıma kullanıyorum ve gece karanlıkta seyahat ediyorum”

Saatlerin değişmesi gerekir çünkü sabah güne çok erken başlıyoruz. Memur, Memur, öğrenci, özel sektör, tüm iş sektörünün çalışma saatleri aynı olduğu için trafikte izdiham oluyor. Trafikte karanlıkta yolculuk yapmak zorunda kalıyoruz. Aracı olmayan ve sürekli toplu taşıma kullanan kişiler için bu durum çok zor. Ben işime gidip gelirken çok zorlanıyorum, toplu taşıma kullanıyorum ve gece karanlıkta seyahat ediyorum, saatlerin değişmemesi bizi çok etkiliyor.