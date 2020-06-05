Vakıflar İdaresi’nden “iyilik lideri” plaketi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çevre ve doğa koruma çalışmalarıyla ön plana çıkan kişilere “İyilik Lideri” plaketi ile teşekkür etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. İbrahim Benter, plaketleri takdim ederken yaptığı konuşmada vakıf ruhunda çevre ve doğa korumasının çok önemli bir yeri olduğundan bahsederek, plaket verilen İyilik Liderlerine doğaya yaptıkları iyiliklerden dolayı teşekkür mahiyetinde bu plaketi sunduklarını belirtti.

Bu plaketlerin, birlikte yürütülecek doğa koruma projelerinin de başlangıcı olacağını belirten Benter, çevre konusunda projesi olan tüm şahıs ve kurumlara da ellerinden gelen tüm yardımı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Plaket alan kişilerin isimleri ve plaket alma gerekçeleri şöyle açıklandı:

“Prof. Dr. Özge Özden – Kuzey Kıbrıs Kelebeklerinin Kıbrıs adasındaki popülasyon gözlemleri ve korunması projesi ve kelebeklerin göç yolları ile yaptığı araştırmalar nedeniyle

Mustafa Kemal Meraklı – Kuzey Kıbrıs endemik bitkilerin tespiti, korunması ve arşivlenmesi konularında yaptığı çalışma ve kitap yayını nedeniyle

Çağıl Çırakoğlu – Kimseden yardım beklemeden sahillerden ve çevresinden çöp toplama çalışmaları yapması nedeniyle

Kemal Basat – Taşkent Doğa Parkı ile yaptığı doğa koruma çalışmaları nedeniyle

Adilcan Meraklı – Kuzey Kıbrıs’taki mağaraların tespiti, haritalandırması ve biyolojik araştırmalarının yapması nedeniyle”