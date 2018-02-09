Uzun yolundaki Shacolas Tower, Kıbrıs Bankası'na satıldı

Kıbrıs’ın güneyinde uzun yoldaki Shacolas Tower’ın “Kıbrıs Bankası”na satıldığı bildirildi.



Haravgi gazetesi Woolworth şirketinin Güney Kıbrıs’taki üç taşınmazını 44 milyon Euro karşılığında Kıbrıs Bankasına sattığını yazdı.



Habere göre söz konusu taşınmaz mallardan Shacolas Tower’ın Kıbrıs Bankası iştiraki Ravenica Properties’e satıldığını kaydeden gazete, bu yüksek binanın 11’inci katında yerliler ve turistler için bir müze ve gözetleme odasının bulunduğu, ayrıca bir kısmının H&M mağazasının kiralanmış olduğu bilgisini verdi.