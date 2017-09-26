Uyuşturucuyu pencereden dışarıya attı...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da evinde 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan N.A tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı N.A aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, mesele ile bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişi aranıyor.

Polis ihbar aldı...

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 24 Eylül tarihinde alınan bir bilgide zanlı N.A evinde ve tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün konu eve gidildiğini belirten Türe, eve gidildiği esnada zanlı N.A 3 gr ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 1 adet sigarayı tuvalet penceresinden dışarıya attığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 1 kişinin arandığını açıkladı. Türe, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlı N.A 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı N.A tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.