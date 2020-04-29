Uyuşturucuyla yakalandılar

Demirhan’da "Kısmi Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket" suçundan tespit edilip tutuklanan ve üstlerinde uyuşturucu madde bulunan zanlılar A.D., A.O.Y. ve A.O.A. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, 21 Nisan’da 18.30 sıralarında, Demirhan Polis Karakolu önünde, bir polis ekibi tarafından araçları durdurulan zanlıların, kısmi sokağa çıkma yasağına aykırı davrandığının tespit edildiğini söyledi.

Zanlıların karakola alındığı sırada, zanlı A.D.’nin üzerinde bulundurduğu 35 gram ağırlığındaki uyuşturucuyu attığının fark edildiğini belirten polis Metin, Narkotik polisinin olay yerine çağrıldığını ifade etti.

Polis memuru Metin, zanlılara soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, A.D. ve A.O.A.’nın tutuklu, A.O.Y.’nin ise tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlı A.D. ve A.O.A.’nın bir ayı aşmamak üzere karakolda tutuklu kalmasına emir verdi. Temay Sağer, A.O.Y.’nin ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.