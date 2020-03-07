Uyuşturucuyla gelen turiste, tutuklu yargılama

Uyuşturucu madde ile ülkeye giriş yapmak isterken yakalanan zanlı E.D. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı, yargılanıncaya değin cezaevine gönderildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı E.D’nin 02.03.2020 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan adaya giriş yaptığı esnada narkotik köpeğinin üzerine tepki vermesiyle tasarrufunda 805 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.