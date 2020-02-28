Uyuşturucuyla geldi, tutuklandı

Uyuşturucu madde ile ülkeye giriş yapmak isterken yakalan zanlı E.Ö teminata bağlamak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, zanlının 24.02.2020 tarihinde saat 10.35’te Ercan Havalimanı’ndan adaya giriş yaptığı esnada narkotik köpeğinin üzerine tepki vermesiyle tasarrufunda iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Sevinç, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının turist olduğunu belirterek, zanlının yargılanıncaya değin 25 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 25 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.