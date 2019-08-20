Uyuşturucudan 3 tutuklu, bir kişi aranıyor

Metamfetamin türü uyuşturucu madde ithal ettikleri gerekçesi ile tutuklanan zanlı C.Y., O.A. ve N.M.S. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili yeminli şahadet veren Polis Memuru Cemal, Ramiz, üç zanlının 29 Haziran - 19 Ağustos 2019 tarihleri arasında metamfetamin türü uyuşturucu maddeyi ithal ve tasarruf etmekten methaldar olduklarını belirtti.

Ramiz, 16 Ağustos’ta zanlı C.Y. adına gönderilen pakette bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Ramiz, 19 Ağustos’ta üç zanlının da meseleyle bağı olduğu, zanlı C.Y.’nin evinde tutuklandığını aktardı. İfadesinin devamında polis, zanlı O.A.’nın evinde yapılan aramada bir gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 4 ayrı poşet, pipet ve kırık ampul emare alındığını söyledi. Polis, zanlı N.M.Ş.’nin evinde yapılan aramada ise bir gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, kırık ampul ve pipet bulunarak emare alındığını belirtti. Yapılan soruşturmalarda 29 Haziran 2019 tarihinde zanlı O.A’nın aranan bir zanlı aracılığıyla KKTC’ye 15 gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ithal ettiğinin belirlendiği aktarıldı. Polis, konu maddelerin zanlı O.A. ve zanlı N.M.Ş. ile birlikte bir kısmını içtiklerinin belirlendiğini anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiğini ve aranan bir kişi olduğunu belirtip, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.