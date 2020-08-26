Uyuşturucudan 3 ayrı olay, 3 tutuklu

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarıyla ilgili Basın Bülteni’ne dün yaşanan üç yarı olay yansıdı. İkisi Mağusa’da meydana gelen olayların biri Hamitköy’de yaşandı.

Uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan paralar…

Hamitköy’de, 26 yaşındaki R.S.F.M.B’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 329 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet metal öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 26 bin 500 TL, 50 Sterlin, 180 Euro, 100 dolar nakit paralar bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



Tasarrufundaki uyuşturucuyla yakalandı

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli vaziyette görülen U.Ö.(E-32)’nün üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 168 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



Kalmakta olduğu ikametgâhta yakalandı

Polis’in paylaştığı bir diğer uyuşturucu haberinde ise; Mağusa’da dün saat 22:00 sıralarında, S.N.S.Z.(E-23)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alındığı belirtildi. Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını,

soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.