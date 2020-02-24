Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı

Lefkoşa’da Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı T.N, bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç zanlı T.N’nin evinde mahkeme emri ile yapılan aramada,954 miligram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde, 138 miligram ağırlığında hintkeneviri, 332 miligram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde, 338 miligram ağırlığında tütünle Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, iki kefilin 100’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.