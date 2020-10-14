Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Lefkoşa’da meydana gelen Sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ‘ithal’, ‘verme’ ve ‘tasarrufu’ suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.Y., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

İ.Y., teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, Girne’de Mehmet Enginol’un ölümünü anımsatarak zanlının uyuşturucu satmakla ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ikametgâhına gidilip, sol elindeki 4 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi yok etmek isterken makul güç kullanılarak suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının suçu itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini tahkikatın tamamlandığını ve zanlının benzeri sabıkası olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 25 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber üç kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.