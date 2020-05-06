Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı V.A., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı V.A.,teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, zanlının ‘Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarrufu’ suçuyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Polis, 27 Nisan tarihinde Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından V.A.’nın evinde yapılan aramada üç ayrı noktada paketlenmiş yaklaşık 25 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeleri Mart ayı 2020 tarihinde aranan bir şahıstan aldığının ve uyuşturucu maddelerden 3 ayrı şahsa 280 TL karşılığında verdiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.