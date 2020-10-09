Uyuşturucu satmakla suçlanıyor  

Lefkoşa’da meydana gelen ‘uyuşturucu madde sentetic cannabionid’ türü uyuşturucu madde ‘ithal’, ‘verme’ ve ‘tasarrufu’ suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.Y., ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Kaan Kurtbir, 06 Ekim tarihinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekibi tarafından ani gayri ölüm meselesinde Mehmet Enginol’un vefat ettiğinin bilgisinin alındığını anımsattı.

Polis, Enginol’un evinde birçok noktada gerçekleşen aramada, uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntı bulunarak emare alındığını anımsattı.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Enginol’un konu maddeleri zanlıdan almış olabileceğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada 4 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi yok etmek isterken makul güç kullanılarak suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada 04 Ekim tarihinde Kıbrıs’ın güneyinde aranan bir şahıs aracılığıyla 250 Euro’ya, 30 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi ithal edip, 06 Ekim tarihinde Mehmet Enginol’a verdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçu itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın yeni başladığını, aranmakta olan bir zanlı, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada zanlının poliste 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesini emir verdi.