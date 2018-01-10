Usami’nin “Manda-la in Cyprus” beğeni topladı

Japon fotoğraf sanatçısı Masahiro Usami'nin bir yıllık çalışma sonunda gerçekleştirmiş olduğu "Kıbrıs'ta Manda-la" isimli fotoğraf sergisi, Baf’ta, Ibrahim Khan’dan sonra Lefkoşa arabölgede bulunan Dayanışma Evi'nde sergileniyor. Konu ile ilgili şu açıklama yapıldı: “Bu serinin adı ‘Manda-la’ Buda dininde evrenin sembolüdür. Bir Budist sanatı olan Mandala’dan esinlenerek Kıbrısın çok kültürlü yapısını, gündelik yaşamla ilişkisini fotoğraflarla yansıtmaya çalıştı. Sergideki tüm fotoğraflar, sanatçının adanın bölünmeden önce ve sonra Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs Türkleri tarafından hayatlarını anlattığı görüşmelere dayanılarak hazırlandı. Usami, Kıbrıs'ın geleceği konusunda iyimser bir mesaj veren, adanın bölünmesinden önce Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkler arasında dostluk ve saygıdan bahseden insanların hikayelerine odaklanmayı tercih etti. Kıbrıs’ta çatışmaların neden olduğu üzüntülerin üstesinden gelmek ve Kıbrıs’ın insanlarının güçlü ve güzel insanlar olduklarını betimleyebilmek adına, projenin temasını oluşturdu.

Sergi küratörlüğünü yapan Elia Neophytou ise şunları belirtti: “Kıbrıs’taki günlük yaşamın din,gelenek ve diğer kültürel öğeleri, sanatçının Kıbrıs’taki Manda-la çalışmasında kullanılan temel sembollerdir. Bu öğeler, toplumların kendine özgü karakterlerini ortaya çıkarmanın yanı sıra, hepimizi birleştiren benzerliklerin de altını çiziyor. Bu çalışmasıyla birlikte sanatçı; Kıbrıs’ta çatışmaların olmadığı, geçmişte yaşananların üstesinden gelmiş, uyum içinde bir gelecek öngören, alternatif bir gerçeklik sunmayı amaçlıyor. şeklinde açıklıyor”