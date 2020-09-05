Ürküten tablo

Devrim DEMİR

Küresel salgın Covid-19 giderek tırmanıyor, vaka sayısı artıyor, yükselişe geçen hastalık herkesi ürkütüyor.

1 Temmuz’da yaşanan “açılım” ile birlikte ekonomide beklenen gelişim olmazken, salgın ise tırmandı.

Uzmanlar uyardı: Yerel bulaş artıyor, sonbahar kapıda hastaneler yetersiz kalacak.

Vakaların son zamanlardaki yükseliş seyrine işaret eden doktorlar, toplu aktivitelere yönelik kısıtlama ve yasakların denetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hekimler, önlem alınmazsa sonbaharda salgının önünü almanın zorlaşacağını vurguluyor.

Vaka sayısı tırmanışta

Küresel yeni tip corona virüs (covid-19) pandemisi, Temmuz ayında açılıma gidilmesi ile vaka sayısı yeniden artış gösterdi.

Yaklaşan sonbahar ve kış öncesinde kaygılar yeniden gündeme geldi. Uzmanlar havaların soğuması ve grip etkileriyle birlikte salgının artmasından endişeli.

Temaslı sayısının giderek arttığına dikkati çeken hekimler, hastanelerin alt yapılarının Eylül ve Ekim aylarında artış gösteren ‘ateşli öksürük’ ve ‘grip’ şikâyetleri ile başa çıkabilecek bir durumda olmadığını belirtti.

Vaka sayılarının artış göstermesi ile sağlık personelinin de gücünün bittiğini ifade eden hekimler, yerel bulaşmalarda riskli grupların da olabileceğini hatırlatarak hükümetin ciddi adımlar atması gerektiğini söyledi.

Hekimler YENİDÜZEN’e konuştu, artan vaka sayılarını değerlendirdi.

Emekli Başhekim Doktor Bülent Dizdarlı:

“Zamanı kötü kullandık”

Emekli Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, 1 Temmuz açılım sonrası vaka sayısının arttığına, bunun yanında temaslı insan sayısının da giderek artış gösterdiğine işaret etti.

Dizdarlı, yapım aşamasında olan ‘Pandemi Hastanesi’ bitene kadar şimdiden gerekli alt yapı ve personelin hazırlanması gerektiğini kaydetti. Mart ayında kapanma sürecinde yapılması gerekenler için geç kalındığını ifade eden Dizdarlı’nın ifadeleri şöyle:

“Zamanı kötüye kullandık. Organizasyon yok, tablonun giderek artacağı belliydi. Vaka sayısı artarken, iktidarda olanlar hala ülkeye gelişlerle ilgili karantina uygulaması yok. Bir süre uçuşların durması hem salgını kontrol altına alacak hem de sağlık çalışanlarının iş yükü azalacak”.

“Öğrenciler charter uçakla gelmeli”

Doktor Bülent Dizdarlı, alt yapı eksikliği nedeniyle sağlık alanında ciddi sıkıntıların olduğunu belirterek, Yükseköğrenimin de yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacağını yurt dışından öğrencilerin ülkeye geleceğini anımsattı.

Salgının arttığı son iki ayda öğrenciler için hükümetin hemen ciddi önlemler alması gerektiğine vurgu yapan Dizdarlı, “Öğrenciler ülkeye gelmeli tabii ki ancak bu süreçte devlet kanalı ile gelmeleri büyük önem arz etmekte. Öğrenciler ayrı charter uçuşlarla gelmeli ve Mart ayında yapıldığı gibi özel karantina otellerine alınmalı. Tedbirler için geç kalıyoruz, ilk ve ortaokul eğitimi bu şartlarda nasıl olacak herkeste soru işareti” dedi.

“Hastaneler kış ayı için yetersiz kalacak”

Ülkede yaşanan pandemi nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığını Eylül ve Ekim ayının ülkede en çok grip hastalığının görüldüğü aylar olduğuna değinen Dizdarlı, “Sonbahar-kış mevsimi geliyor. Ekim ve Kasım aylarında grip oldukça yaygın görülür ülkemizde. Yaygın olduğu kadar ağır geçen bir hastalıktır grip. Bu hastalıkta en az corona kadar öldürücü olabiliyor. Kış aylarında hastanelerin en yoğun olduğu dönem başlar, bu şartlarda hem maddi hem manevi olarak ciddi sıkıntılara neden olacak.”

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Sonbahar beraberinde hastalıkları getirecek”

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, yaz ve kış mevsiminin salgının da olması ile çok fark ettiğini kış ayının yaklaşması ile tehlikenin giderek büyüdüğünü söyledi.

Gürkut, kapalı alanlarda insanların daha çok vakit geçireceğini bunun da temaslı sayısında ciddi artışlara neden olacağını ifade ederek, “Covid-19 solunum yolu ile havada saatlerce asılı kalan damlacıklardan bulaşan bir hastalıktır. Ülkemizde bugün bulaşma riski devam eden salgınla mücadele devam ederken, sağlık personeli bu süreci oldukça zor şartlarda geçiriyor. Sonbaharın gelmesi ile grip mevsimi de yüzünü gösterecek. Ateşli hastalıklar ve öksürük şikayeti başvuruları artacak, bununla birlikte yaşanan salgın sürecini de düşündüğümüzde sağlık çalışanlarının iş yükü iki kat daha artacak.”

“Test sayısı artsın, hükümet tedbiri topluma bırakmasın”

Doktor Özlem Gürkut, 1 Temmuz tarihine kadar sıfır vaka ile izole olan adanın açılım sonrası yeni bir sürecin başlayacağının beklendiğini belirterek,” Dünyada devam eden bir salgın varken, açılıma gidilirken vaka sayısının artacağını biliyorduk. Okullar bu şartlarda açılırken, özellikle yapılan test sayısı dikkate alınmalı artmalı. Tedbirleri bireysel olarak arttırmalı, toplu yerler mutlaka ilgili kurumlar tarafından denetlenmeli. Ülkeye giriş çıkışlarla ilgili önlemler arttırılmalı. Pandemi ile mücadele sürerken hükümet tedbirleri topluma bırakmasın. Ciddi bir hastalıkla karşı karşıyayız, yerel vakalarda risk grubunda olanlar elbet çıkacak hem birey olarak hem de hükümet olarak bir an önce tedbirleri alınmalı” dedi.

Mağusa PCR Laboratuar yöneticisi Doktor Cemal Gürkan:

“Karantina koşullarına mutlaka uyulmalı”

Ülkede Mart ayında ortaya çıkan salgın sonrası PCR testlerinin yapılması için Mağusa Hastanesinde açılan laboratuarda görev yapan yönetici Doktor Cemal Gürkan, test sayısında ciddi bir artış olduğunu söyledi. Kullanılan testlerin kalitesinin de arttığına işaret eden Gürkan, kit değişikliği için Sağlık Bakanlığının değişikliğe gittiğini anlattı.

Gürkan, testin kaliteli olmasının güven açısından önemli olduğunu söyleyerek bu süreçte kaliteli kit ile karantina koşullarına harfiyen uyulması gerektiğini savundu.

Açılım sonrası tabloda vaka artışı olduğunu belirten Gürkan, sonbaharın yaklaştığını bununla birlikte eğitimin de başlayacağını kaydetti.

Salgının önlenmesi için kit sayısının arttırılması görüşünde olduğunu kaydeden Doktor Gürkan, daha çok testin yapılarak ciddi tedbirler alınabileceğini kaydetti.

TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış:

“Vaka artışı kaygı verici”

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış, covid-19 vaka sayısının dünyada da ülkede de artarken tek tek artmasının beklenmesinin çok yanlış bir düşünce olduğunu sayının katlanarak artmaya devam edeceğini kaydetti.

Varış, yaz dönemlerinde açık hava olduğu için bulaş riskinin daha çok düşük olduğunu sonbahar kış dönemlerinde ise solunum yolları şikâyetlerinin daha çok arttığını söyledi.

Covid-19 salgının da solunum yollarından çok rahat bulaştığını kaydeden Varış, kış ayı yaklaşırken her hastanın da covid olmadığını ancak bunun için hastane ve özel hastanelerde mutlaka izole odalarının olması gerektiğini kaydetti.

Varış, “Hastanın tanısı konulana kadar kişiler bu odalarda bekletilmeli, tanı konulmadan pandemi hastanesine gönderilen hastalar sistemi tıkayabilir. Günden güne artış gösteren vaka sayısı kaygı verici olurken, bu artış beklenen bir durumdu. Yerel bulaş olduğu ortada bunu kimse inkar edemez, kişiler tedbiri elden bırakmamalı. Bunlar yaşanacaktı, böyle olacağı belliydi.”