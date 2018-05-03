"Üretici, ayakta duramaz hale geldi"

KKTC Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle üreticinin ayakta duramayacak noktaya geldiğini savundu.



Birlik Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, yaptığı yazılı açıklamada, ham maddelere, yeme, elektrik ve akaryakıta gelen zamlara işaret ederek, “Hayvanlarımızı yaşatmak için acil olarak hibe arpaya ve sübvansiyeli kaba yeme ihtiyacımız var, süt fiyatlarında da gözle görülür gerçekçi bir artış yapılması kaçınılmazdır” dedi.



Üretim sektöründeki tüm birliklere kriz masası oluşturma çağrısında bulunan Güvenlier, “Önce üretici birlikleri olarak bir araya gelip ortak bir akıl ile ve ortak bir hareket planı ile kendi kriz masamızı oluşturup önceliklerimizi belirleme çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.