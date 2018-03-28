Üniversiteler Avrupa’ya açılıyor

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu bir süredir gerçekleştirdiği girişimler sonucunda Avrupa Üniversite Sporları Birliği’ne (EUSA) katılım sürecinde olumlu sonuç aldı. Federasyon, EUSA tarafından düzenlenecek tüm oyunlara katılım hakkı elde ederek büyük bir başarıya imza attı. EUSA tarafından değerlendirilen ve oy çokluğu ile kabul edilen girişim sonucunda ülkemizde başarılı olacak olan üniversite spor takımları EUSA bayrağı altında organizasyonlarda yer alacak ve kendi okul bayrakları ile müsabakalarda mücadele edebilecek.

Kınacı: “Süreç 2016’da başladı, bizi ve Türkiye’yi zor bir pozisyona itmeye çalıştılar”

Konu ile ilgili olarak dün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, Dış İlişkiler Sorumluları Simay Kanan, Yakup Yücel, Genel Sekreter Cemal Kır ve İç Faaliyetler Sorumlusu Tolga Kınacı yer aldı.

Federasyon Başkanı Kınacı yaptığı açıklamada süreci anlattı. “Üniversite Sporları Federasyonu olarak ülkemizin içinde bulunduğu siyasi sorun ve tanınmamışlık neticesinde kuruluşumuzdan bugüne kadar Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun bizlere sağladığı imkanlar ile yurtdışındaki faaliyetlerde üniversitelerimiz yer alabiliyordu” diyerek sözlerine başlayan Kınacı, “Ne yazık ki 2016 EUSA yaz spor oyunlarında GAÜ masa tenisi takımı Türkiye adına yarışmalara katılmak üzere Zagreb şehrinde düzenlenecek olan oyunlara gitmesi Güney Kıbrıs tarafından engellenmek istenmiş fakat takımın tüm sorumlulukları yerine getirmesinden dolayı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer hocamızın gayreti ile sıkıntı aşılmıştır. Bu gelişme üzerine Güney Kıbrıs, EUSA yönetim kuruluna yazı yazarak Kuzey Kıbrıs üniversitelerini yalan ithamlarla suçlayarak hem bizi hemde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu zor bir pozisyona itmeye çalıştılar” dedi.

“Mektup yazarak asılsız ithamları çürütmeye çalıştık”

İlgili yazının ellerine geçmesi sonrasında kendilerine stratejiler belirleyerek ilerlemeye çalıştıklarını belirten Kınacı, “İlk iş olarak EUSA Başkanı ve Genel Sekreterine mektup yazarak Güney Kıbrıs tarafının asılsız ithamlarını çürütmek üzere Kuzey Kıbrıs’ta üniversite sayıları, öğrenci sayıları ile kaç ülkeden öğrencinin adanın kuzeyinde eğitim aldığını belirterek bu öğrencilerin spor yapma haklarının ellerinden alınmamasını talep ettik. EUSA Başkanı Adam Rozeck federasyonumuza cevaben konuyu Yönetim Kuruluna götüreceğini ve bir karar üretileceğini belirtti” dedi.

“Hukuk şirketi üç madde ile durumu değerlendirdi”

Yapılan ilk toplantı sonucunda EUSA’nın hukuk hizmeti aldığı uluslararası bir şirketin bu konuda danışmanlığı başvurulduğunu ve bu şirketin üç madde ile konuyu değerlendirdiğini belirten Kınacı, ilk maddeye göre EUSA tüzüğüne göre KKTC’nin alınabileceği ancak daha sonraki süreçte sıkıntıların yaşanacağı, ikinci maddede TÜSF adına organizasyonlarda yer alnabileceği ve KKTC USF’nin muhatap alınmayacağı, üçüncü maddede ise KKTC USF’nin EUSA bayrağı altında organizasyonlarda yer alacağı ve aynı zamanda muhatap alınabileceği görüşünün iletildiğini aktardı.

“Paris’teki toplantıya iyi hazırlanarak gittik”

“2017 yılının Ekim ayında yapılan toplantıda bu hukuk şirketinin vermiş olduğu görüşler doğrultusunda bizimle ilgili konunun karara bağlanması için üç kişiden oluşan bir kurul oluşturuldu. Bizler tüm bu süreç içerisinde TÜSF Başkanı Prof.Dr. Kemal Tamer hocanın ayni zamanda EUSA Başkan vekilliği görevini yürütmesi sebebiyle konuları yakından takip etme imkanı sağlıyordu” diyerek sözlerini sürdüren Kınacı, “8-11 Mart 2018 Paris’te yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısına Kemal Tamer hocamızın davetiyle üç kişilik bir ekiple ben, Yakup Yücel ve Simay Kanan katılım gösterdik” dedi. Toplantıya iyi bir hazırlık ve dökümanlar ile giderek hem Güney Kıbrıs temsilcisinin iddiaların çürütmek hemde varlıklarının oradaki insanlara göstermenin temel gayeleri olduğunu belirten Kınacı, “Toplantı öncesi, sırasında ve sonrasında yapmış olduğumuz diyalog ve görüşmelerde asıl amacımızın ülkede eğitim gören öğrencilerin spor yapmalarına olanak sağlanması adına yapılacak olan girişimlerin sonuçlandırılmasıydı. Bu bağlamda tüm Yönetim Kurulu üyeleri ile birebir görüşme fırsatı yakaladık ve onlara federasyonumuzun faaliyetlerini aktarma fırsatı yakaladık” açıklamasını yaptı.

“2016’da başlayan süreç 2018 yılı mart ayı ile olumlu sonuçlandı”

“Yönetim Kurulu üyesi olan Güney Kıbrıs’lı Prof. Dr. Panos Razis hem yönetim kurulu hemde bizlere yapmış olduğu baskılara rağmen geri adım atmayarak sonucu beklemeye başladık” diyen Kınacı, “EUSA Yönetim Kurulu internet ortamında yapmış olduğu oylamada Üniversite Sporları Federasyonu olarak bizlerin EUSA bayrağı altında müsabakalara katılabilmesine 13 evet oyuna karşılık 2 hayır oyu karar vermiştir. 2016 yılında başlayan süreç 2018 yılı mart ayı ile olumlu sonuçlanmıştır” dedi.

Yücel: “Politikamızın spor amaçlı oluşunun işimize yaradığını düşünüyorum”

Kısa bir konuşma yapan federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu Yakup Yücel ise özellikle son gün EUSA Genel Sekreteri ile yaşadıkları diyaloğun önemine değindi. Yücel, “Son gün Genel Sekreter yanımıza gelerek bizimle görüştü. Bizim süreç içerisindeki yaklaşımımızın bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Politikamız spor amaçlı olduğundan işimize yaradı kanısındayım. Genel Sekreter bize ‘İlk gün konudan dolayı çok rahatsızdım. Ama bugün gerçekleri gördüğümüz için mutluyum. Dolayısı ile yüzde 99 bu olay olumlu sonuçlanacak ve ben de destek vereceğim’ açıklamasını yaptı” dedi.

Kınacı: “Aldığımız destek bizi cesaretlendirdi”

“Tüm bu süreç boyunca yönetim kurulumuzda görev alan tüm arkadaşlarımız sürece dahil olmuş ve destek vermiştir. Bununla birlikte federasyonumuza üye olan üniversitelerimiz her zaman bizlere destek ve yardımcı olarak sürecin lehimize sonuçlanmasında önemli rol oynayarak bizleri bu yolda cesaretlendirmişlerdir” diyen Kınacı, “Ve en önemlisi bizden hiçbir zaman destek ve yardımını esirgemeyen TÜSF başkanı Prof.Dr.Kemal Tamer tecrübe bilgisiyle bizleri yönlendirmiş ve bu kararın alınmasında çok önemli rol üstlenmiştir” açıklamasını yaptı.

“Tüm EUSA oyunlarına katılım hakkı elde ettik”

“Bu gelişmeler neticesinde Üniversitelerimiz EUSA tarafından düzenlenecek olan tüm oyunlara katılma hakkı elde ederek büyük bir başarıya’da imza atmıştır” diyen Kınacı, “Asıl süreç bundan sonra atılacak olan adımların geciktirilmeden yapılmasıdır. Bu nedenle her türlü organizasyona katılmak adına her türlü fedakarlığın yapılmasına olanak sağlamak olduğu düşüncesindeyim. Bizlerin atmış olduğu bu küçük adımın ilerde ülke sporuna büyük bir adım olarak geri dönmesini temenni ederim. İzlediğimiz yolu diğer spor federasyonlar da izleyerek önlerini açabilirler, bu örnekten yola çıkabilirler” diyerek sözlerini sonlandırdı.