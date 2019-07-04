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United Medya’ya üç ödül

United Medya’ya üç ödül

YENİDÜZEN muhaberileri Fehime Alasya ve Dila Şimşek ile Kanal Sim program yapımcısı Vasfi Kuni, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin medya başarı ve teşvik ödülüne laik görüldü.

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) geleneksel medya başarı ve teşvik ödülleri ile hizmet onur ödüllerini alanlar belirlendi.

KTGB Ödül Yönetmeliği uyarınca saptanan ödüller 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla düzenlenecek resepsiyonda sahiplerine verilecek.

Yönetmelik gereği Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri’ni ‘Ödül Komitesi’, Hizmet Onur Ödülleri’ni ise KTGB Yönetim Kurulu belirliyor.

Belgin Demirel başkanlığında Mustafa Kortun, Nezire Gürkan, İbrahim Özejder ve İzzet Volkan’dan oluşan Ödül Komitesi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucu 2019 yılı ödülleri şu şekilde belirlendi:

 MEDYA BAŞARI VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ 2019

  1. Yazılı Basın ve Yeni Medya Yayınları

a) Haber:    

Fehime Alasya                                              Yenidüzen Gazetesi 

“Gecikseydik vicdanımızın hesabı ağır olurdu” başlıklı haberiyle        
 

b) Fotoğraf

Özmen Yılancılar                                          Kıbrıs Gazetesi

 “Şehit Hüseyin Ruso 55 yıl sonra sevenlerinin istediği yerde toprağa verildi”

 

c) Röportaj

i) Tünay Mertekçi                                        Voice Of The Island

“Kıbrıs Türk ve Rumlar işçi hareketinin tarihine damga vurdu”-PEO Örgütlenme Sekreteri Hristos Tombazos’la röportaj

ii) Özgül Mutluyakalı-Fezile Öksüz TAK

“KKTC’ye giden yol”-35 yıl sonra 15 Kasım 83’ü anlatıyorlar

d) Süreli Dergi ve/veya Gazete Eki                      

     Kıbrıs Ekran Eki                                       Kıbrıs Gazetesi

e) Süreli Köşe Yazısı                                               

     Ali Baturay                                               Kıbrıs Gazetesi

“Kim farklı, kim tuhaf, kim marjinal?” başlıklı yazısıyla

  1. Televizyon
  2. Haber

Özlem Tüylüoğlu                              BRTK

Ciklos Sel Felaketi haberi 7-8 Aralık 2018

  1. Haber Programı                                        
  2. Pembe Paşaoğluları                         BRTK

‘1’inci Boyut’ programı ile

  1. İltaç Aslım     BRTK

Hukuksal görüş isimli programı ile                                              

  1. Haber İçerikli Görüntü

Ali Cüneyt Sağdıç                             BRTK

Ciklos sel felaketinden görüntüler

  1. Spor

Vasvi KuniKanal Sim
‘Ada balıkçısı’ programı ile

  1. Radyo
     
  2. Eğitim/Kültür Programı

           Amber Eker                                       Radyo Vatan

          Eğitim- Kültür ve Tarih Programı

 

ÖZEL ÖDÜLLER 2019

  1. Genç Yetenek Özel Ödülü
  1. Evrim Kamalı                               Kamalı Haber Ajansı
  2. Dila Şimşek                                 Yenidüzen
  3. Özlem Çimendal                          Haberci Gazetesi

 

  1. Barış Gazeteciliği Özel Ödülü
  1. AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi Kıbrıs’taki barış gazeteciliğine maddi ve manevi katkılarından dolayı
  2. Kyrakos Cambazis  Kıbrıs Gazetesi
  3. Gazedda Kıbrıs Alternatif Gazetecilik odaklı yayınlarıyla, yeni medya olanaklarını yaratıcılıkla kullanarak, Kıbrıs’ta barışçı düşünceye katkıda bulunduğundan dolayı.
  4. Medyada Hakan Çakmak Kültür/Sanat Ödülü
  5. Ogün Erciyas                              BRTK
    “Şehit Erdoğan Rifat anısına, Hayat Bazen Tatlıdır – Abdülazim Aziz Topluluğu” isimli yapıtla
  6. Engül Atamert                            BRTK
    Dünya müzikleri hakkında ürettiği geniş bilgi verici radyo programları ile fark yaratmasından dolayı.

 

  1. Gazetecilik Mesleğine Katkıdan Bulunan Akademik Çalışma Ödülü
  1. Sultan Emre                                Lefke Avrupa Üniversitesi
    “Kıbrıs Türk Yazılı Basınında Çocuğun Temsili” başlıklı tezi dolayısı ile

HİZMET ONUR ÖDÜLLERİ

KTGB Yönetim Kurulu ise bu yıl 15 kişiye ‘hizmet onur ödülü’ verilmesini kararlaştırdı. KTGB üyeleri arasında yapılan değerlendirmede, 25 fiili yılını doldurmuş ve ‘onur ödülü’ almaya hak kazanmış 80 civarında gazeteci bulunduğu belirlendi. KTGB Yönetim Kurulu, basın kartının alınış tarihi ve yaş kriterlerini de dikkate alarak, bu yıl ödül verilecek üye sayısını 15 kişiyle sınırladı.

Buna göre ‘hizmet onur ödülü’ alacak KTGB üyeleri şöyle:

Fatma Kişmir, Cafer Özsoykal, Mustafa Evliya, Ayşe Aydın, Kozan Pakkaner, Işın Dervişel, Hüseyin Yalyalı, Zafer Kodan, Mete Tümerkan, Abdullah Suiçmez, Ahmet Hacıvelioğlu, Şifa Hacet, Yeşim Özgencil, Hüseyin Kıral, Raziye Kocaismail.

 

 

 

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