United Medya’ya üç ödül

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) geleneksel medya başarı ve teşvik ödülleri ile hizmet onur ödüllerini alanlar belirlendi.

KTGB Ödül Yönetmeliği uyarınca saptanan ödüller 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla düzenlenecek resepsiyonda sahiplerine verilecek.

Yönetmelik gereği Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri’ni ‘Ödül Komitesi’, Hizmet Onur Ödülleri’ni ise KTGB Yönetim Kurulu belirliyor.

Belgin Demirel başkanlığında Mustafa Kortun, Nezire Gürkan, İbrahim Özejder ve İzzet Volkan’dan oluşan Ödül Komitesi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucu 2019 yılı ödülleri şu şekilde belirlendi:

MEDYA BAŞARI VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ 2019

Yazılı Basın ve Yeni Medya Yayınları

a) Haber:

Fehime Alasya Yenidüzen Gazetesi

“Gecikseydik vicdanımızın hesabı ağır olurdu” başlıklı haberiyle



b) Fotoğraf

Özmen Yılancılar Kıbrıs Gazetesi

“Şehit Hüseyin Ruso 55 yıl sonra sevenlerinin istediği yerde toprağa verildi”

c) Röportaj

i) Tünay Mertekçi Voice Of The Island

“Kıbrıs Türk ve Rumlar işçi hareketinin tarihine damga vurdu”-PEO Örgütlenme Sekreteri Hristos Tombazos’la röportaj

ii) Özgül Mutluyakalı-Fezile Öksüz TAK

“KKTC’ye giden yol”-35 yıl sonra 15 Kasım 83’ü anlatıyorlar

d) Süreli Dergi ve/veya Gazete Eki

Kıbrıs Ekran Eki Kıbrıs Gazetesi

e) Süreli Köşe Yazısı

Ali Baturay Kıbrıs Gazetesi

“Kim farklı, kim tuhaf, kim marjinal?” başlıklı yazısıyla

Televizyon Haber

Özlem Tüylüoğlu BRTK

Ciklos Sel Felaketi haberi 7-8 Aralık 2018

Haber Programı Pembe Paşaoğluları BRTK

‘1’inci Boyut’ programı ile

İltaç Aslım BRTK

Hukuksal görüş isimli programı ile

Haber İçerikli Görüntü

Ali Cüneyt Sağdıç BRTK

Ciklos sel felaketinden görüntüler

Spor

Vasvi KuniKanal Sim

‘Ada balıkçısı’ programı ile

Radyo

Eğitim/Kültür Programı

Amber Eker Radyo Vatan

Eğitim- Kültür ve Tarih Programı

ÖZEL ÖDÜLLER 2019

Genç Yetenek Özel Ödülü

Evrim Kamalı Kamalı Haber Ajansı Dila Şimşek Yenidüzen Özlem Çimendal Haberci Gazetesi

Barış Gazeteciliği Özel Ödülü

AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi Kıbrıs’taki barış gazeteciliğine maddi ve manevi katkılarından dolayı Kyrakos Cambazis Kıbrıs Gazetesi Gazedda Kıbrıs Alternatif Gazetecilik odaklı yayınlarıyla, yeni medya olanaklarını yaratıcılıkla kullanarak, Kıbrıs’ta barışçı düşünceye katkıda bulunduğundan dolayı. Medyada Hakan Çakmak Kültür/Sanat Ödülü Ogün Erciyas BRTK

“Şehit Erdoğan Rifat anısına, Hayat Bazen Tatlıdır – Abdülazim Aziz Topluluğu” isimli yapıtla Engül Atamert BRTK

Dünya müzikleri hakkında ürettiği geniş bilgi verici radyo programları ile fark yaratmasından dolayı.

Gazetecilik Mesleğine Katkıdan Bulunan Akademik Çalışma Ödülü

Sultan Emre Lefke Avrupa Üniversitesi

“Kıbrıs Türk Yazılı Basınında Çocuğun Temsili” başlıklı tezi dolayısı ile

HİZMET ONUR ÖDÜLLERİ

KTGB Yönetim Kurulu ise bu yıl 15 kişiye ‘hizmet onur ödülü’ verilmesini kararlaştırdı. KTGB üyeleri arasında yapılan değerlendirmede, 25 fiili yılını doldurmuş ve ‘onur ödülü’ almaya hak kazanmış 80 civarında gazeteci bulunduğu belirlendi. KTGB Yönetim Kurulu, basın kartının alınış tarihi ve yaş kriterlerini de dikkate alarak, bu yıl ödül verilecek üye sayısını 15 kişiyle sınırladı.

Buna göre ‘hizmet onur ödülü’ alacak KTGB üyeleri şöyle:

Fatma Kişmir, Cafer Özsoykal, Mustafa Evliya, Ayşe Aydın, Kozan Pakkaner, Işın Dervişel, Hüseyin Yalyalı, Zafer Kodan, Mete Tümerkan, Abdullah Suiçmez, Ahmet Hacıvelioğlu, Şifa Hacet, Yeşim Özgencil, Hüseyin Kıral, Raziye Kocaismail.