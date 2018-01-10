'Umutsuzluk kamikaze hükümetiyle yenilebilir'

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Bağımsız Milletvekili adayı Çetin Sadeli’nin milletvekili seçiminde 3 bin 172 civarında oy alması ile ilgili birçok kesimin dalga geçtiğini ancak bu durumun sosyolojik ve siyasal açıdan irdelenmesi gerektiğini kaydetti.

Harmancı, “Sadeli’nin aldığı oy, siyasetin utancıdır. Sosyolojik açıdan da artık umutsuzluğun, böyle geldi böyle giderin toplum tarafından da azımsanmayacak oranda kanıksanmasıdır” dedi.

Harmancı’nın açıklaması şöyle: Herkes dalgasını geçiyor tiye alıyor ama Çetin Sadeli konusu hem sosyolojik açıdan hem de siyasal açıdan derinlemesine irdelenmelidir.

Çetin Sadeli'nin aldığı oy siyasetin utancıdır, Kıbrıs Türk Federe Devletinden itibaren kurulmuş düzene bu düzene yol verenlere bu sistemi yenmeyi başaramayan temizlere, temizleyemeyip düzene yama olanlara ithaf edilmiş bir sonuçtur.

Sosyolojik açıdan da artık umutsuzluğun, böyle geldi böyle giderin toplum tarafından da azımsanmayacak oranda kanıksanmasıdır.

Bunu yenmenin yolu var mıdır ? Hala vardır.

Bir nevi kamikaze hükümeti...

Kendi ölümünü de göze alarak her türlü yolsuzluğu arsızlığı haksız nemalanmaya karşı hesap sormayı göze alabilecek bir yapıyı oluşturabilmek...

Bir de aç kalırız ama bunları yaparız denilebilmelidir.