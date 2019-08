Dila ŞİMŞEK

Bu hafta ‘1 Kelime’ yazımızda Umut’a yer veriyoruz. Umut kelimesini insanlara sorup, onlara ne çağrıştırdığını öğrendik, yorumlamalarını istedik. Sözlük, umut kelimesini “Ummaktan doğan güven duygusu, ümit” olarak veriyor…

Röportajlarımızda umut kelimesinin insanlara ‘barışı ve sevgiyi çağrıştırdığını gördük. Umut kelimesini yorumlayan gençler, “Dünyanın bir diğer ucunda olsanız da o yasemin kokusu her zaman burnunuzda tüter, bu yüzden UMUDUNU KAYBETME YURDUNDAN” şeklinde konuştu.

Gençler, “Savaşların olmayacağı, insanların acı çekmeyeceği bir Kıbrıs ve dünya umut ediyorum. Çünkü benim için barışsız umut olmaz, en büyük umudum, isteğim, gelmesini beklediğim şey güvenli, sevgi dolu bir adadır” dedi.

“Umut, amaçları olan bireylerin başarıya ulaşmak için yollar olduğuna inanmasıdır ve bu yolları kullanmak için motivasyonunun bulunmasıdır” Synder, Rang ve Simon’un umut nedir sorusuna verdikleri yanıt.

Zülfü Livaneli’nin şarkısından alıntı:

Barış Aksay

“Toplum olarak on yıllardır sürekli bir şeyler umut ederek, daha da önemlisi yürekten inandığımız şeylere olan umudumuzu kaybetmeyerek belki de var olmayı başardık”

Bence umut, bireyin hayata tutunmasını sağlayan en temel güdülerden biridir. Hayata dair umudunu yitirmiş bir kişi, en temel yaşamsal dürtülerini kaybetmiş bir kişidir. Umut, kişinin hayalleri, hedefleri ve beklentilerini canlı tutmak adına sahip olduğu ve ihtiyaç duyduğu en önemli mental dayanak noktasıdır. Sanırım bunun bize en yakın örneği yine biz Kıbrıslılarız. Toplum olarak on yıllardır sürekli bir şeyler umut ederek, daha da önemlisi yürekten inandığımız şeylere olan umudumuzu kaybetmeyerek belki de var olmayı başardık. Barış içinde özgür bir Kıbrıs umut ettik yıllardır ve bu, biz Kıbrıslılar için “umut” kelimesine özel bir anlam yüklemektedir. Bu bağlamda umut bizim için daha özel anlama sahip bir duygudur. Zülfü Livaneli’nin o güzel şarkısında söylediği gibi;

“Nasıl başlarsa fırtına,

Öyle diner birden bire

Bır ışık parlar yeniden,

karanlıklar arasından

Umudunu kesme yurdundan”

Cem Kuşadalı

“Umut kelimesini Kıbrıs’a benzetiyorum hep içimde bitmek tüketmen bilmeyen güzel günlere inanıyorum sesi var”

“Umut kelimesi insanı hayatta tutan bir kelimedir. Umudunuzu ve hayal gücünüzü kaybettiğiniz zaman hayata tutunamıyorsunuz. Umut kelimesi bana her zaman içimdeki gücü hissettirir. Bunun en büyük nedeni ise umudumuzun bittiği zaman her şeyi kaybetmemizdir. Umut kelimesini Kıbrıs’a benzetiyorum. Hep içimde bitmek tüketmek bilmeyen güzel günlere inanıyorum sesi var. Bu bana küçük yaşlarda aşılanmıştı. Umudunu kaybetme yurdundan lafı her zaman içime gömülmüştü şu an yirmi altı yaşındayım ve ilk günden beridir göreceğimiz güzel günler umuduyla yaşıyorum. Küçük yaşlarda başlayan umudumuz yaz sıcaklarında broşür dağıtarak yağmurun altında haykırarak bize inanan herkesi kucaklayarak… Çünkü hepimizin içinde bir umut vardı her zaman. Eğitimimizden, ticaretimizden, tarımımızdan sporuna kadar her şeyin düzeleceği umudundayım. Bunu da gelecek nesillere hep aktaracağım umut inançtır inanç ise güçtür. Hayatta bizi biz yapan bir Bermuda şeytan üçgenidir. Hayatta hiç bir zaman umudumuzu kaybetmemeliyiz iş hayatımızda olsun okul hayatımızda olsun. Bu yüzden demek istediğim odur ki son dönemlerde adamızın etrafında gün geçtikçe kötüleşen ortam ada içerisinde her geçen gün daha kötüye giden bir yapılanma ve değerlerimize sahip çıkamama sorumsuzluğu olsa da bizler yasemin kokusuna sevdalı insanlarız… Dünyanın bir diğer ucunda olsanız da o yasemin kokusu her zaman burnunuzda tüter bu yüzden UMUDUNU KAYBETME YURDUNDAN.”

İbrahim Çufoğlu

“Umut, gelecektir, umut kelimesi, ülkemizde insanların geçim derdini düşünmeyeceği, hepimizin eşit şartlarda yaşayacağı bir düzen demektir”

“Umut kelimesi benim için her sabah uyandığımızda Kıbrıs’ta huzurlu ve kalıcı bir barışı yaşayacağımız günleri çağrıştırıyor. Umut, gelecektir, umut kelimesi, ülkemizde insanların geçim derdini düşünmeyeceği, hepimizin eşit şartlarda yaşayacağı bir düzen demektir. Umut, sevgi ve barışı umut etmektir. Savaşların olmayacağı, insanların acı çekmeyeceği bir Kıbrıs ve dünya umut ediyorum. Çünkü benim için barışsız umut olmaz, en büyük umudum, isteğim, gelmesini beklediğim şey güvenli, sevgi dolu bir adadır. Hiçbir zaman buna olan inancımızı kaybetmemeliyiz. Hiçbir zaman ümidimizi yitirmemeliyiz…”