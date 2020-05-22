Uluslararası sınavla öğrenci kabul edilecek

Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı da ilgili tarafların bir hafta içinde görüş ve önerilerini sunması amacıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliğe, akademiyle, uluslararası sınavlarla öğrenci kabulünün sağlanmasını ve bu amaçla bir de tüzük hazırlanması amacıyla gidiliyor.