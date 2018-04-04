Uluçay, Müslüm Çiçek ve heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Müslüm Çiçek ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Rektör Çiçek, üniversite hakkında bilgi vererek çalışmalarını anlattı; Meclis Başkanı Uluçay’a görevinde başarılar diledi.

Meclis Başkanı Uluçay, kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek, üniversitelerin çalışmalarından her zaman yararlandıklarını ifade etti.

Uluçay, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile Meclis olarak her türlü çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Uluçay, Üniversitenin Güzelyurt’un gelişimi ve kalkınması adına büyük bir fırsat yarattığını vurgulayarak, planlı bir yapılanma ile bu fırsatın bölge için iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.