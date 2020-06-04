“Ülkeye giriş koşulları bellidir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ülkeye kimlerin, hangi koşullar ve kurallar çerçevesinde giriş yapabileceği Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenmiş olduğunu hatırlattı. Atakan, 1 Haziran tarihi itibariyle KKTC vatandaşları, 8 Haziran tarihi itibariyle de KKTC'nde oturum, çalışma, eğitim veya benzeri bir izinle bulunan yani KKTC ile herhangi bir illiyet bağı bulunan yabancıların girişinin mümkün olduğunu söyledi. Tüm bu girişlerin Sağlık Bakanlığı gözetiminde 14 gün zorunlu karantina uygulamasına tabi olmak kaydıyla izin verildiğine dikkat çekti. Atakan şöyle konuştu: “1 Temmuz 2020 tarihine kadar yürürlükte olan ülkeye giriş kuralları bu şekildedir. Şu anda ülkemize girişler deniz yolu ile ve charter sistemi ile düzenlenen veya düzenlenmesi planlanan uçuşlar ile yapılıyor. Dolayısı ile 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başlaması planlanan tarifeli uçuşlar 1 Temmuz 2020 tarihinde geçilmesi öngörülen yapı ile değil, ülkemizde halen yürürlükte olan giriş kuralları çerçevesinde düzenlenecektir.”