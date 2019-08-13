Ülkede bulunma amaçları araştırılacak

Lefkoşa’da hem kaçak hem de askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan ötürü yakalanan zanlılar M.S.M. ve S.S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve zanlıların henüz pasaportlarının tespiti ve ülkede ne amaçla bulunduklarının araştırılması gerektiğini belirtti, mahkeme zanlıların 3’er gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Gülen Bulut, Zanlı 1 M.S.M. ve zanlı 2 S.S.’nin 1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ve İkamet İzinsiz ülkede bulunmak suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Bulut, 9 Ağustos 2019 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa Terminal bölgesinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrol esnasında zanlı M.S.M. ve S.S.’nin üzerlerinde pasaportları olmadığı için soruşturma maksatlı Lefkoşa Adli Şube’ye celp edildiğini ve akabinde yapılan soruşturmalarında ise zanlı 1’in 24.05.2018 tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan ülke dışına çıktığı ve 2019 Temmuz ayı içerisinde 1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederek Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir bölgeden Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçiş yapıp 2019 Temmuz ayından itibaren de ülkede ikamet izinsiz bulunduğunu anlattı. Polis, zanlı 2’nin ise 31.01.2018 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilip her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Gülen Bulut, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve zanlıların henüz pasaportlarının tespiti ve ülkede ne amaçla bulunduklarının araştırılması gerektiğini belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeller, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da 3’er gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

(Kamalı Haber)