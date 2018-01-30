UKÜ’den çifte zafer

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Federasyon Kupası finalleri dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynanırken kızlarda ve erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniverstesi (UKÜ) çifte kupa sevinci yaşadı.

Kızlarda UKÜ farklı

Gecenin ilk karşılaşması genç kızlarda oynandı. UKÜ ile Darbaz’ın karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısı 13-12 UKÜ üstünlüğü ile tamamlanırken maçın sonunda rakibini 27-21 mağlup eden UKÜ, Federasyon Kupası’na uzanan taraf oldu. Final mücadelesinde kaydettiği 9 golle Darbaz’dan Sonuç Koç en skorer isim oldu.

Erkeklerde kazananı uzatma belirledi

Genç kızlar finalinin ardından Esentepe ile UKÜ genç erkekler finalinde karşılaştı. Geçtiğimiz hafta Esentepe, UKÜ’yü yenerek lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. Federasyon Kupası finalinin normal süresi 23-23’lük eşitlikle sonuçlanırken rakibini 31-27’lik skorla mağlup eden UKÜ kaybettiği ligin ardından rakibinden kupa şampiyonluğunu almış oldu. UKÜ’den Ahmet Şanverdi attığı 10 golle finalin en skorer ismi oldu.

Fotoğraf: Kanı Aldağ