UKÜ’den Çift Diploma Fırsatı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Avrupa’nın önde gelen ve dünyanın en önemli uluslararası üniversite sıralamasında (QS World University, Times Higher Education) yer edinmiş, yükseköğretim kurumlarından biri olan İtalya üniversitesi “University of Rome Tor Vergata” ile çift diploma imkanı sunuyor.

UKÜ ile University of Rome Tor Vergata arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ile University of Rome Tor Vergata Rektörü Prof. Dr. Giuseppe Novelli imza koydu. Protokol kapsamında, öğrenciler UKÜ Eczacılık Fakültesi’nde ilk 3 yılı kapsayan eğitim-öğretimin ardından, geriye kalan 2 yıllık eğitimlerini ise University of Rome Tor Vergata’nın Roma’daki kampüsünde gerçekleştirecek. Söz konusu protokolün 2018-2019 Akademik Yılı güz döneminden itibaren hayata geçirileceği belirtildi.

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, program kapsamında her yıl İtalya’dan UKÜ kampüsünde eğitim vermek üzere öğretim üyelerinin de geleceğini kaydetti. Her iki kurum arasında imzalanan protokolün karşılıklı bilimsel ve kültürel işbirliğine dayandığını aktaran Çınar, “Çalışmalarımız iki üniversite arasında ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacını taşıyor” dedi. Akademik işbirliği protokolü kapsamında, müşterek ilgi alanlarında ortak bilimsel araştırmalar yapılacağını da aktaran Çınar, eğitim öğretim bağlamında da çift diploma uygulamasının gerçekleştirileceğine dikkat çekti.

Yrd. Doç. Dr. Çınar, söz konusu protokol ile öğrencilerin kaliteli Eczacılık eğitimi almanın yanında hem yurt dışı deneyimi kazanma şansı hem de yabancı dil gelişimi edinme açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Öğrencilerin uluslararası tecrübe kazanacaklarını vurgulayan Çınar, hem kültür mirasları hem de kendi öz ve akademik gelişimleri açısından çok önemli bir adım olacağını da sözlerine ekledi.