UKÜ'de yaz keyfi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Uluslararası Yaz Akademisi şehir tanıtım turları ve kültürel etkinliklerle hız kesmeden devam ediyor. Rusya, Belarus, Polonya, Türkiye, Gürcistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Kazakistan ve Kırgızistan’dan her yaş grubundan 250’yi aşkın misafir öğrencinin katıldığı akademide, İngilizce dil kursları yanı sıra öğrenciler sosyal ve kültürel aktivitelerle yazın keyfini çıkarma şansı da yakalıyorlar.

UKÜ Yaz Akademisi Koordinatörü Ece Işılay Şık uluslararası yaz akademisine katılan konuk öğrencilerin ilk hafta Lefkoşa’da Girne Kapısı, Selimiye Camii, Büyük Han ve Dereboyu’nu ziyaret ettiklerini belirterek, ayrıca Girne’de Girne Limanı ile Girne Kalesi yanı sıra yat turu etkinliğine, Mağusa’da Surlar İçi, İskele Plajı ve Aqua Park etkinliğine, Karpaz Bölgesi’nde kültürel geziye ve son olarak da Güzelyurt’a düzenlenen gezide Güzelyurt festivaline katılım gösterdiklerini kaydetti. Öğrencilerin düzenlenen kültürel turlar ve turistik festivallere katılma fırsatı yakaladıklarını da dile getiren Yaz Akademisi Koordinatörü Şık, bu sayede konuk öğrencilerin ülkenin kültür yapısı hakkında da bilgi edindiklerini ifade etti.

Ece Işılay Şık, “Uluslararası yaz akademimizin eğitim-öğretim hedefinin yanı sıra programımızı kültürel ve tarihsel gezilerimizle renklendiriyoruz” diyerek, çeşitli ülkelerden ve farklı kültürlerden gelen öğrencilerin hem üniversitenin faaliyetlerinden hem de KKTC’nin eşsiz güzelliklerinden faydalandıklarını açıkladı. UKÜ ailesi olarak misyonlarının öğrencilerin iyi bir ingilizce eğitim almaları ve güzel anılar biriktirerek akademiyi tamamlamaları olduğuna dikkat çeken Şık, “Uluslararası yaz akademisi olarak amacımız gelen öğrencilerimizin hayatlarına dokunabilmektir” şeklinde konuştu.