UKÜ’de şiir ve resim sanatı irdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Yaratının Edebiyat ve Resme İzdüşümleri konulu konferans gerçekleştirildi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Bartın Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Haluk Öner, resim ile şiirin birbirleriyle karşıtlık, tamamlama ve beslenme bağlamlarında birlikteliğini vurguladı.

Doç. Dr. Haluk Öner konuşmasında neolojik, realist ve romantik dönemlerde ortaya çıkan resim, heykel, edebiyat, müzik ve sinema dallarındaki ortaklık veya etkilenme süreçlerinin söz konusu dönemlerde eşzamanlı olarak görüldüğünü örneklerle katılımcılara aktardı.

Resim - Edebiyat ilişkisinin kökenlerini hiyeroglif ve piktogramlara kadar uzanabileceğini kaydeden Öner, resim ve şiirin en eski sanatlar olduğunu ve duyuları yansıtırken birbirlerinden beslenmelerinin tarihsel süreç boyunca güncelliğini koruduğunu belirtti.

Doç. Dr. Öner, Türk kültüründe klasik aşk hikâyelerini konu edinen çoğu el yazması eserde ve daha çok mesnevilerde de minyatür tarzı resimlerin görüldüğünü örneklerle açıkladı.

Tevfik Fikret ve Nazım Hikmet ile Resim-Şiir ilişkisinin farklı bir açılıma yöneldiğini dile getiren Öner, Cumhuriyet ve sonrasında Bedri Rahmi, İlhan Berk, Komet, Metin Altıok, Metin Eloğlu, Oktay Rıfat, Cemal Süreya ve Abidin Dino gibi isimlerle ise farklı açılımlara ulaştığını örnek metin ve tablolarla kaydetti.

Geniş bir izleyici kitlesinin katıldığı konferans sonunda, konuk Doç. Dr. Hakan Öner’e, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ tarafından plaket takdimi yapıldı.