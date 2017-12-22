UKÜ’de “Kıbrıs’ın Yakın Tarihi” Tartışıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi (ÖGDM) bünyesinde bulunan Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü’ne bağlı Genç Girişimciler Kulübü tarafından “Kıbrıs’ın Yakın Tarihi” adlı konferans düzenlendi.

Etkinlikte Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Tuş, Prof. Dr. Ata Atun ve Genç Girişimciler Kulübü Başkanı Zafer Sarıaltın konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Muhittin Tuş, her bireyin kendisini geliştirebilmesi ve bilginin doğruluğunu kanıtlayabilmesi için tarihe bakması gerektiğini belirtti. Gelişim içerisinde olan öğrencilerin mutlaka bir tarih dosyaları olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Tuş, insanlık tarihi içerisinde bireylerin tarihin yönünü değiştiren birçok olayla karşılaşıldığını da söyledi.

Prof. Dr. Ata Atun ise Kıbrıs siyasetine çok genç yaşta girmiş bir Kıbrıslı Türk olduğunu ve uzun yıllar ana mesleğinde olmamasına rağmen siyaset ile uğraştığını ifade etti. Vatandaşların Kıbrıs tarihini çok iyi bilmeleri gerektiğini aktaran Atun, “Öğrencilerin de Kıbrıs’ın yakın tarihi ile ilgili bilinçlendirilmeleri gerekmektedir” dedi.

Kulüp Başkanı Zafer Sarıaltın ise konuşmasında, Genç Girişimciler Kulübü olarak önceliklerinin girişimcilik ruhunun canlandırılmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Sarıaltın, bugün Semerhan’da, Bağdat’ta, Kıbrıs’ta ve nice şehirlerde kurulan medeniyetlerin barış atmosferini birlik ve beraberlik olması durumunda yeniden inşa edebileceklerini aktardı.

UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, UKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Tuş tarafından Prof. Dr. Ata Atun’a teşekkür belgesi verildi.