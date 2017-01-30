Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hayvanseverler Kulübü, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Yeşil Barış Hareketi ve Mağusa Suriçi Derneği (MASDER)’nin bünyesinde düzenlenen Mağusa Geri Dönüşüm Etkinliği’ne katıldı.

“Etkinlikten elde edilen tüm gelir can dostlarımız için”

Geri Dönüşüm Etkinliği’nde Altın Patiler Derneği ve Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nin de katılım gösterdiğini ifade eden UKÜ Hayvanseverler Kulübü Başkanı ve İletişim Fakültesi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Eda Zeybel, söz konusu etkinliğin Yeşil Barış Hareketi’nin Umut Tenekeleri (Cans of Hope) Projesi adı altında kurulduğunu ve Avrupa Birliği’nin de katkılarıyla finanse edildiğini söyledi. Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) alanında gerçekleştirilen proje kapsamında orada görevli bulunan bireylerin çevre ile ilgili projelerini tanıttıklarını aktaran Kulüp Başkanı Eda Zeybel, görevlilerin aynı zamanda hayvan hakları için kermes düzenlediklerinin altını çizdi. Etkinlikte stantların kurulduğunu belirten Zeybel, her stant açan derneğin kazandığı gelirin kendi derneklerine gittiğini ifade ederek, “Etkinlikten elde edilen tüm gelir can dostlarımız hayvanlar için harcanacaktır” dedi.