UFÜ’den çocuklara sağlıklı aktivite imkanı

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), çocukların sağlıklı büyümesi ve gelişmesi amacıyla bünyesindeki “Spor Okulu”nda faaliyetler gerçekleştiriyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu akademisyenlerinden Uzman Mesut Batıhan koordinatörlüğünde bir grup antrenör eşliğinde programlar hazırlayan Spor Okulu’nda, 5-14 yaş grubuna hafta sonları 09.00-11.00 saatleri arasında futbol, 6-13 yaş aralığındaki çocuklara her Pazartesi ve Çarşamba 17.00-19.00 saatleri arasında basketbol eğitimi veriliyor. İlerleyen dönemde bu branşların yanına 8-12 yaş için tenis, 3-9 yaş için ise jimnastik gruplarının eklenmesi planlanıyor.

Batıhan: “Çocuklara düzenli spor ve doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılmalı”

Günümüzde, bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının çocuklar arasında kullanımının yaygınlaştığı ve buna bağlı olarak hareketsiz kalan çocukların, yanlış beslenme alışkanlıkları da eklenince ileriki yaşlarda kalp hastalıkları, diyabet, obezite gibi sağlık sorunlarına açık hale geldiğini belirten Batıhan, çocuklara düzenli spor ve doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

“Sağlıklı bir gelecek nesil için spor alışkanlığı küçük yaşlarda kazandırılırsa çok daha iyi olur.” diyen Batıhan buna destek olmak için Uluslararası Final Üniversitesi’nin tüm olanaklarıyla kapılarını çocuklara sonuna kadar açık tuttuğunu ifade etti.

“Spor, sağlıklı bir alt yapının yanı sıra kişinin akademik başarısını da olumlu yönde destekler. Spor yapmak çocuğun plan yapmasına, liderlik özelliklerinin desteklenmesine, analitik düşünmesine, paylaşımı öğrenmesine, sosyal becerilerinin gelişmesine, arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesine, farklılıklara açık olmasına ve saygı duymasına, yenilmenin de kazanmanın da doğal olduğunun farkındalığına destek olur. Buradaki gözlemim, akademik başarı hedefleyen veliler önce çocukların spor aktivitelerini kısıtlama yoluna gidebiliyor. Oysa spor yapan çocuk akademik anlamda da başarılı olmaya daha yakın olan çocuktur.” diyen Mesut Batıhan, yapılan bilimsel araştırmalarda çağımızın hastalığı olan stresin spor yapan çocuklarda azaldığının gözlemlendiğini sözlerine ekledi.