UFÜ'de personel de eğitim gördü

Uluslararası Final Üniversitesi’nde akademik personele yönelik hizmet içi eğitim çerçevesinde “Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Kamışlı tarafından gerçekleştirilen seminerde eğitim programlarında hedef, hedeflerin belirlenmesi, sıralanması sınıflanması, öğrenme çıktıları ve yazım ilkeleri konuları ele alındı.

BOLOGNA SÜRECİNİ TEMEL ALAN YETERLİLİKLE, PROGRAM YETERLİLİKLERİ VE ÖĞRENME ÇIKTILARI İLIŞKISINE DEĞİNİLDİ

Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Kamışlı, Bologna süreci ile başlayan değişim ile beraber YÖK tarafından belirlenen genel yeterlilik ve temel alan yeterliliklerine vurgu yaparak, program yeterlilikleri ve öğrenme çıktılarının bu yeterlilikler ile uyumlu olmasının önemine dikkat çekti. Kamışlı, Uluslararası Final Üniversitesi’nin kuruluş ve daha sonra yeni program açılma süreçlerinde, okulun genel yeterliliklerinin ve program yeterlilik/çıktılarının, YÖK tarafından belirlenen genel yeterlilik ve temel alan yeterliliklerine uyumlu şekilde hazırlandığını ifade etti.

“ÖĞRENME ÇIKTILARI, GÖZLENEBİLİR, ÖLÇÜLEBİLİR VE ANLAŞILIR FİİLLER ILE ÖĞRENCIYE DÖNÜK YAZILMALI”

Seminerde, her ders için ayrı ayrı yazılması gereken öğrenme çıktılarının gözlenebilir, ölçülebilir ve anlaşılır fiiller ile öğrenciye dönük yazılması gerekliliğine vurgu yapan Kamışlı, belirsiz fiillerden, öğretemene dönük ifadelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Seminerin son bölümünde bilgi, beceri, tutum ve değerler boyutlarında öğrenme çıktıları örnekleri üzerinde tartışılarak verimli bir çalışma gerçekleştirldi.