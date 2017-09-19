UFÜ’de kayıtları 26 Eylül’de

Uluslararası Final Üniversitesi’nde 2017 – 2018 Akademik Yılı’na yönelik ders kayıtlarının 26 – 29 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. Uluslararası Final Üniversitesi’nde 2 Ekim 2017 tarihinde ise ders başı yapılacak. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni ders yılında Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim görecek öğrencilere yönelik Seviye Tespit Sınavı ise 25 Eylül 2017 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

DAHA GÜÇLÜ BİR KADRO İLE YENİ DÖNEME BAŞLANACAK

YÖK ve YÖDAK tarafından tanınan programlarıyla yeni eğitim yılında KKTC, Türkiye ve Dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrenci alan Uluslararası Final Üniversitesi’nde yeni dönem için hazırlıkların da tamamlandığı açıklandı. Yeni derslikleri ve yurtları ile yeni döneme yönelik alt yapısını tamamlayan Uluslararası Final Üniversitesi, akademik kadrosunu da güçlendirerek yeni eğitim yılına hazırlandı. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, kaliteli eğitim misyonuyla çalışmalarını sürdüren üniversitede kaliteli eğitimin olmazsa olmazı kaliteli eğitim kadrosu olduğundan yola çıkarak alanında uzman, deneyimli akademisyenlerle 2017 – 2018 Akademik Yılı’nda kadronun daha da güçlendirildiği vurgulandı.

25 EYLÜL PAZARTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

2 Ekim 2017’de başlayacak 2017 – 2018 Akademik Yılı için ders kayıtlarının 26 - 29 Eylül arasında gerçekleştirileceği belirtilen üniversite açıklamasında, bu yıl Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim alacak öğrenciler için seviye belirleme sınavının da 25 Eylül 2017 Pazartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.