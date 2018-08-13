UFÜ Hukuk Fakültesi eğitime başlıyor

Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018 – 2019 Eğitim Yılı’nda eğitim vermeye başlıyor. KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan Hukuk Fakültesi, alanında uzman eğitim kadrosu ve fiziki altyapısıyla yeni eğitim yılına tam donanımlı başlayacak. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, fakülte olarak eğitim faaliyetlerine kolay yoldan diploma kazandırmak anlayışıyla başlamadıklarını, hukukun üstünlüğüne inanan, alanında donanımlı hukukçular yetiştirmek amacıyla yola çıktıklarını vurguladı.

“GEÇMİŞTEKİ BAŞARILAR GELECEĞİN TEMİNATIDIR”

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin hedeflerini anlattı, hukuk dalında eğitim görecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Caniklioğlu, hukuk alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin daha şimdiden hukukun üstünlüğüne dayalı bir devletin yargı çarkını işletmeye talip olduğunu vurgulayarak, yaşamın her alanında hukukun üstünlüğü ilkesinin bekçisi olmaya talip olan bireylerin hukuk eğitimi almak için başvuracağı adresin de son derece önemli olduğunu kaydetti. Caniklioğlu, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilerine kazandırdığı üstün başarılarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde eğitimde marka olmuş Final Eğitim Kurumları’nın ve KKTC’nin seçkin kuruluşlarından DMG Group’un geçmişteki başarılarının geleceğe dair bir gösterge ve güvence olduğunun altını çizdi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ HUKUK BİLGİSİ VE HUKUKÇU KİMLİĞİ İLE MESLEĞE HAZIRLAYACAĞIZ”

Uluslararası Final Üniversitesi olarak eğitimde insan unsurunu, müşteri – öğrenci, hizmetli-öğretmen, olarak tanımlamadıklarını ifade eden Caniklioğlu, “Bizim eğitim faaliyetimizde öğretmen-öğrenci ilişkisinin mottosu müşteri memnuniyeti olmayacaktır” dedi. Caniklioğlu, Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin öğrencilere en kısa zamanda en kolay yoldan garantili diploma vaadinde bulunmak gibi yollarla değil; hak edilmiş gerçek bir başarı için öğrencileri emek ve çaba sarf etmeye yönelterek, kazandıracağı hukuk bilgisi ve hukukçu kimliği ile mesleğe hazırlayacağının da altını çizdi.