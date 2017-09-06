Ucuz kurtuldu!

Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde Alayköy civarında bu sabaha karşı meydan gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Mustafa Kemal Caddesi boyunca EB 613 plakalı aracı doğu istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin Caner Keşefli (E-36), yolun solunda bulunan Osmanlızade Oto’nun önlerine geldiği zaman dikkatsiz ve ihmalkarlık sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle refüj içerisinde 13.50 m sürüp aracının ön kısmıyla, karayollarına ait elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucu bir takla attıktan sonra yönü batı istikametine doğru bakar vaziyette tavanı üstünde durdu. Kaza sonucu hafif yaralanan Caner Keşefli, ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLAR: Hakan Şeyda Taşkın