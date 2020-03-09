“Uçuşları bile durdurmadı, kapıları kapattı”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan başbakan Ersin Tatar, geçiş noktalarının virüs bahanesiyle kapatıldığını konuyu Maraş’a bağlamanın manasız olduğunu belirterek, ülkede görülmeyen Coronavirüs konusununsa bahane olarak kullanıldığını söyledi.

Tatar, Kıbrıs Rum liderliğinin ekonomik nedenlerle bu kararı aldığını ifade etti Bazı milletvekillerinin güneyi savunur duruma gelmesini doğru bulmadığını ifade eden Tatar, güneyin virüs görülen ülkelerdeki uçuşları bile durdurmadığını kaydetti.

“Kapıların kapatılma nedeni ekonomik”

Başbakan Tatar, kapıların kapatılmasının ekonomik nedenlere bağlı olduğunu ve Güney’den kuzeye geçişlerin artması nedeniyle yapıldığı görüşünü ifade ederek “Kapılar bizim dönemimizde açıldı, biz hiçbir zaman kapıları kapamayı düşünmedik. Güney kimseyi muhattap almıyor ve refahı düşürmek için her şeyi yapıyor. Hiçbir zaman adil bir ortaklık düşünmediklerini bilerek adım atmalıyız” dedi.

Tatar, Lokmacı geçiş noktasında cumartesi günü yaşanan arbedeyi de kesinlikle tasvip etmediklerini ve yapılan en çirkin hareketlerden biri olduğunu kaydederek kınadı. Petrol fiyatlarının düşmesinden ekonominin de olumlu etkilenmesini umduğunu kaydeden Başbakan Ersin Tatar, konulara pozitif bakarak yapılan yanlışlara ortak tepki vermek gerektiğini söyledi.

Tatar, kapların kapılmasını milletvekillerinin Maraş’a bağlamasını doğru bulmadığını yineleyerek, mülteciler konusuna da değindi ve mültecilere silah göstermenin medeniyet olamayacağını belirtti.

Uluçay: "AP’ye yazılar gönderilecek"

Toplantıda daha sonra Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Rum liderliğinin tek yanlı kararla kapattığı dört geçiş noktası konusunda Kıbrıs'ın kuzeyini AP’de temsil eden milletvekilleriyle istişare yaptıklarını hatırlatarak ilgili yazıları göndereceklerini ve ziyaretler gerçekleştirileceğini söyledi.