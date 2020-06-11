Uçak dolu gelecek, dolu dönecek

Karantina koşulu ile ülkeye geliş ve ülkeden gidişler bu gece de devam edecek. İngiltere’den bu gece saat 21.00 sularında Ercan Havalimanı’na gelecek olan tahliye uçağı yaklaşık 160 KKTC vatandaşını ülkeye getirecek.

Aynı uçak, ülkede bulunan ve uçuşların durmasıyla ülkesine dönemeyen TC vatandaşını da Türkiye’ye götürecek.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Londra’dan dolu gelecek olan uçağın KKTC vatandaşlarını getireceğini, bu kişilerin ülkeye girişlerinin ardından karantinaya gireceğini belirterek, “Aynı uçak, burada kalan ve ülkesine gitmek isteyen TC vatandaşlarını da alıp Türkiye’ye götürecek” dedi.

“Kendi vatandaşlarımız gelecek, TC vatandaşları dönecek” diyen Sofi, bunun tahliye seferi olduğunun altını çizdi.

Hatırlanacağı üzere, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, bugün Ercan Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na bir charter uçak seferi düzenleneceğini duyurmuştu.

Duyuruda, uçakta koltuk sayısının sınırlı olduğundan dolayı ilk başvuruların biletlemesinin yapılacağına dikkat çekilerek, Covid-19 belirtisi gösterenlerin kesinlikle uçağa alınmayacağının da altı çizilmişti.