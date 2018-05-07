UBP'DE KRİZ: İLÇE BAŞKANI BAĞIMSIZ ADAY!

Ulusal Birlik partisi Mağusa’da mevcut Belediye başkanı İsmail Arter’i destekleme kararı alırken UBP'nin Mağusa İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu da “bağımsız aday” olduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Güneşoğlu “Evet bağımsız olarak seçime girme kararı aldım” dedi.

UBP İlçe Başkanlığı görevin iade ettiğini de açıklayan Güneşoğlu, “Mağusalı’nın, halkın sesi beni aday olmaya itti. Mağusalı’nın talebi bu yönde” dedi.