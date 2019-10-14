UBP-PM: “Akıncı olası müzakerelere katılmamalı”

Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili ilk açıklamalarına yönelik olağanüstü toplandı. Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Akıncı'nın Türkiye’nin Kuzey Suriye’de gerçekleştirdiği askeri harekat ile ilgili ilk açıklamasının neden olduğu "sıkıntıları ve tepkileri" görüşmek üzere ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle saat 16.00'da bir araya geldi. UBP Sarayönü merkez binasında gerçekleşen MYK toplantısı ardından, Parti Meclisi toplandı. PM toplantısına UBP Onursal Başkanı ve 2'inci Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da katıldı.

UBP PM toplantısını Fransız Haber Ajansı ve güneyden bazı haber ajansları da takip etti.

UBP PM başlamadan önce basına açıklama yapan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar şöyle konuştu:

"Dün itibariyle bazı gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bazı açıklamalar yaptı. Gündemimizde olan bazı diğer meseleleri de değerlendirmek üzere toplandık. KKTC'de çok enteresan beklenmedik gelişmeler oluyor. Dünkü açıklamada onlardan bir tanesidir. UBP özü itibariyle Kıbrıs Türkünün sesi olmaya devam ediyor. Kuruluşunda da esas amacı bı topraklarda Kıbrıs' ın kuzeyinde kendi devleti çatısı altında yaşayan Kıbrıs Türk halkını refah ve esenliğe eriştirmek, anavatan Türkiye ile bağlarını daha da güçlendirmek ve Türkiye'nin garantörlüğünde yaşamak. Altını çizerek bir kez daha vurgulmak istiyorum ki Türkiye'nin garantörlüğü bizim kırmızı çizgimizdir. Bu uzun soluklu mücadelenin sonunda dünyaya entegre olmak ve Kıbrıs Türk halkına ve geleceğine önemli bir aşama kaydettirmek. Büyük projeleri yarın akşam kuruluş yıldönümü gecesinde söyleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları üzerine bu akşam toplandık. MYK'da da değerlendirdik. UBP, KKTC'nin kurucu partisi, KKTC'nin değerlerine her zaman sahip çıkmış ve bu konular üzerinde titreyerek müdafasını yapmış bir parti olarak böyle bir açıklama üzerine asla sessiz kalamaz. Bugün Cumhuriyet Meclisi'nde bu konuda bir takım konuşmalar, açıklamalar olmuştur. Meclis halkın bütünlüğünü temsil eden bir yedir. Bir bütünlük içinde nasıl bir ortak açılmama yapılır bunu konuştuk. Türkiyemizin bu Barış Pınarı Harekatı'nı yerinde olduğunu, TC'nin hukuka göre haklı olduğunu çünkü terör örgütleri ile uğraştığını, çeşitli terör örgütlerinin Türkiye'nin sınır boylarında güvenliğine tehdit durumunda olduğunu dolayasıyla kendi savunması kendi güvenliği ve bölge barışı için böyle bir harekatta bulunuyor. Haliyle bizler de Kıbrıslı Türkler olarak her zamanki gibi Türkiyemizin yanında olduğumuzu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik'in orada başarılı bir şekilde bu operasyonu tamamlaması UBP'nin gerçek düşüncesidir.

Akıncı'nın o açıklaması 4 gün sonra geldi. Kıbrıs Barış Harekatı ile bir ilişki kurumaya çalıştı ve bir takım cümleler kullandı bilhare o cümlelerden duyduğumuz rahatsızlık ve yapılan açıklamalar Kıbrıs Türk halkının asla yararına değildir. UBP'liler büyük bir tepki ortaya koymuştur. Ve bu devletin başında oturan kişi bu Cumhuriyeti temsil eden kişi Kıbrıs Türk halkının genelinin tümünün hak ve çıkarlarını korumak durumunda olduğunu bilmesi gerekiyor.

Bugün toplantı sonrası biz bunu yazılı açıklamayla duyuracağız. Çünkü bu topraklarda bu devleti kolay kolay kurmadık, bu topraklarda vu devletin yaşatılması için belirli çalışamalar vardı gerek siyasi gerek ekonomi gerekse kültürel... Bütün bu varoluş mücadelemizde bütün bu çalışmalar zarar verecek nitelikte ve bazı bize göre farklı düşüncelerin, olmaması gereken düşüncelere hizmet etmek için bu gibi açıklamaları asla kabul etmeyeceğimizi açıklayacağız."

UBP PM: “Akıncı olası müzakerelere katılmamalı”

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar PM toplantısı sonucunu açıkladı: UBP’nin Sayın Akıncı’nın yaptığı açıklama sonrasında bir açıklama metni açıkladı. Açıklanan metinde Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, açıklamalarından dolayı kınandı. Karaları okuyan Başbakan ve UBP Başkanı Ersin Tatar, “UBP Parti Meclis’i Akıncı’yı kınıyor” ifadelerini kullandı. Tatar şu ifadeleri kullandı: “UBP Parti Meclis’i Akıncı’nın açıklamalarından sonra kendisinin artık Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediğini, toplumsal güveni yitirdiğini ve olası müzakerelere katılmaması çağrısında bulunur” dedi.