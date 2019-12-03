Tutukluluğu 6 gün daha uzatıldı

Haspolat’da faaliyet gösteren Limon Mutfak isimli iş yerinde çalışan zanlı C.K., konu işyeri içerisinden malzeme çaldığı gerekçesi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşçuoğlu, zanlının Ekim -Kasım 2019 tarihleri arasında iş yerinden farklı tarihlerde iş yeri içerisinde muhafaza edilen 1 adet derin dondurucu buzdolabı, 1 adet çelik tezgâh ve muhtelif miktarlarda dana kıyması, 1 çuval açık un, toplam 50 kiloluk bulgur, dana eti, içli köfte malzemesi ve 900 adet küçük içli köfteyi hazırlayıp mal sahibinden izinsiz olarak mutfak dışarısına çıkartıp çaldığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.