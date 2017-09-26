Tutuklu yargılanacak...

Gamze PİR BAYKUR

İngiltere’ye gitmek için tasarrufunda sahte KKTC kimlik kartı ile sahte Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu bulunduran zanlı V.E ile konu sahte kimlik kartı ve pasaportu zanlı V.E’ye temin eden zanlı M.S almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Ağır suç işlemek için gizli ittifak kurmak” ve “Resmi evrak sahtelemek” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı V.E hükümsüz tutuklu olarak yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, zanlı M.S ise tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı...

Meselenin tahkikat memuru Bilal Yarıcıoğlu, 22 Eylül tarihinde saat 10:30’da Beyarmudu istikametinden Dörtyol istikametine doğru seyreden zanlı M.S yönetimindeki HR 302 plakalı araçta polis ekibince yapılan kontrolde TC vatandaşı zanlı V.E tespit edildiğini söyledi. Zanlı V.E üzerinde yapılan aramada ise Özkan Kuruovalı adına düzenlenmiş KKTC kimlik kartı ile üzerinde Özkan Kuruovalı’nın kimlik bilgileri ile zanlı V.E fotoğrafının bulunduğu Özkan Memduh adına düzenlenmiş Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu bulunduğunu açıklayan Yarıcıoğlu, zanlı M.S ve V.E tutuklandığını belirtti. Yarıcıoğlu, zanlıV.E verdiği gönüllü ifadesinde konu pasaporttaki resmin kendisine ait olduğunu ve İngiltere’ye gitmek için yaptırdığını ve konu pasaportu kendisine zanlı M.S verdiğini beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Yarıcıoğlu, KKTC vatandaşı olan zanlı M.S uygun bir teminata bağlanmasını, TC vatandaşı olan zanlı V.E ise davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı V.E yargılanmayı cezaevinde bekleyecek...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı V.E davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. Asafoğulları, zanlı M.S ise kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 8 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada 3 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve zanlı Seyitoğlu lehine 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.