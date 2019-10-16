Tutuklu yargılanacak

Ercan Havaalanı’ndan 20 kilo uyuşturucu madde ile gelmekle suçlanan Rus uyruklu zanlı İ.Y. teminat talebiyle bu sabah yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, huzurda bulunan zanlı İ.Y.'nin 5 Ekim 2019 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Ercan Havaalanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada gümrük memuru tarafından 18 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 2 kilo ağırlığında kokainin emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis memuru Ozan Özder, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini belirtti. Polis, Rus uyruklu olan ve KKTC’de yasal bağı olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.