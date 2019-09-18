Girne’deki “sanal bahis (bet)” duruşmasında tanınmış işadamı B.A’nın “tutuklu yargılanması”na karar verildi, mahkemede, teminat ya da kefalet için ortaya konan mal varlıkları dikkat çekti. Mahkeme tanıkların milyonlarca liralık teminat önerilerini reddetti, B.A’yı 3 ayı geçmemek üzere yargılama aşamasında cezaevine gönderdi



Polis: “Aleyhinde verilen bir çok ifade doğrultusunda B.A’nın Kale ve Dobra Bet isimli iki bahis sitesinin patronu olduğu belirlendi, iki bahis sitesinden 48 Milyon 847 bin 696 TL gelir elde edildi.”







Milyonlarca Sterlin teminat önerisi Süleyman Hastan (Casinoda güvenlik müdürü): 37 bin Euro’luk arabamı teminat gösterebilirim Mustafa Otcuoğlu (Otel Sahibi): 16 Milyon Sterlin değerindeki otelimi, 180 arabamı, 40 evimi ve döviz büromu teminat gösterebilirim Enver Hoca (Emlakçı): 400 bin Sterlin değerindeki arazilerim ile kefil olabilirim.



Şifa Otcuoğlu (Otel Direktörü) Kiralık araba şirketim ve oteldeki 500 bin Sterlinlik hissemi teminat gösterebilirim





Devrim DEMİR

Girne’deki “sanal bahis (bet)” duruşmasında tanınmış işadamı B.A’nın “tutuklu yargılanması”na karar verildi, mahkemede, teminat ya da kefalet için ortaya konan mal varlıkları dikkat çekti.

Mahkeme tanıkların milyonlarca liralık teminat önerilerini reddetti, B.A’yı 3 ayı geçmemek üzere yargılama aşamasında cezaevine gönderdi.



19 günlük soruşturma



Ağustos ayında Girne’de ‘FEO ELEGANCE’ sitesinde Mali Şube’nin gerçekleştirdiği operasyonda aralarında iş insanı B.A.’nın da tutuklu bulunduğu H.Y.G., ve İ.Ö’nün aleyhindeki 19 günlük polis soruşturması tamamlandı. Zanlılar teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, zanlı B.A.’nın ‘ciddi darp’ ve ‘vahim zarar’ suçundan Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası da savcıların değiştiği gerekçesi ile 25 Eylül tarihine ertelendi.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 19 günlük tahkikat sürecini mahkemeye aktardı.

Yargıç Meltem Dündar huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, Başsavcılık adına Mustafa Atakara, iş insanı zanlı B.A.’nın avukatı Kıvanç Rıza ve zanlılar H.Y.G., ile İ.Ö.’nün avukatı Mustafa Şener hazır bulundu.

B.A., sabah Ağır Ceza’daydı

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Ciddi darp’ ve ‘Vahim zarar’ suçlarından davası olan zanlı B.A., başkanlığını Füsun Cemallerin yaptığı, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer huzuruna çıkarıldı. İş insanı B.A., ve korumaları V.K., ile O.Ö, yine itham edilmedi.

Başsavcılık adına hazır bulunan Savcı Mustafa Atakara, yeni adli yıl nedeniyle görevi yeni aldıklarını Başsavcılıkla bazı hususların konuşulması gerektiğini ifade ederek kısa bir süre talep etti.

Mahkeme başkanı Füsun Cemaller savcılık ve sanık avukatlarının talepleri sonrasında davayı ‘İtham’ için 25 Eylül tarihine erteledi.

Polis:”B.A.’nın ‘Kale ve Dobra’ bet’in sahibi olduğu tespit edildi”

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Yahya Suiçmez, Hukuk Dairesinden 17 Haziran 2017 yılı ve 10 Ekim 2018 yılları arasında alınan bilgi doğrultusunda başlatılan soruşturmada, Ağustos ayında Girne‘de ‘FEO ELEGANCE’ sitesine operasyon düzenlediklerini anımsattı.

Suiçmez, operasyon sonucu soruşturma kapsamında toplam 11 kişinin tutuklandığını 8 kişinin farklı tarihlerde teminata bağlandığını, zanlılar B.A., H.Y.G., ve İ.Ö.’nün tutukluluk sürelerinin yeni bittiğini kaydetti.

Alınan ek tutukluluk süresinde, aleyhinde verilen bir çok ifade doğrultusunda, B.A’nın “Kale ve Dobra Bet” isimli iki bahis sitesinin patronu olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis Suiçmez, iki bahis sitesinden 48 Milyon 847 bin 696 TL gelir elde edildiğini söyledi.

İki şirket için tedbir yazısı

Suiçmez, soruşturma kapsamında zanlı B.A.’ya ait ismi tespit edilen iki şirket daha olduğunu belirterek, zanlının bu şirketleri elde ettiği yasa dışı paralarla kurduğunu tespit ettiklerini bu şirketlerle ilgili Para Kambiyoya tedbirlerin alınması için yazışmaların yapıldığını ifade etti.

Zanlı B.A.’nın adına Girne’de Akacanlar Holding adı altında birçok inşaat olduğunu bu inşaatlardaki taşeronların ödemelerinin de bu yasa dışı gelirlerden elde edildiğini ifade eden Suiçmez, Türkiye’den bazı kişilerin ifadelerinin alınması için istinabelerin yapıldığını söyledi.

Soruşturma tamamlandı

19 gündür geniş çaplı soruşturmanın emarelerin alınması birçok ifadenin desteklenmesi ile tamamlandığını kaydeden Suiçmez, zanlı H.Y.G., ve İ.Ö.’nün T.C. vatandaşı olduğunu zanlı B.A.’nın yanında çalışma izinli olarak çalıştıklarını belirtti.

Zanlı B.A.’nın ise KKTC vatandaşı olduğunu ifade ederek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Şener ‘Şans Oyunları Yasası’na’ dikkati çekti

H.Y.G., ve İ.Ö.’nün avukatı Mustafa Şener söz hakkı alarak “Şans Oyunları Yasası”na değindi.

Şener, yasada bu suçun internet kafe ve benzeri yerlerde işlenmesi durumunda 2 yıla kadar hapisliği olduğuna dikkati çekerken, davası görüşülen suçta arama yapılan yerin ev olduğunu yasanın açık ve net olduğunu kaydetti.

Şener, “yani döviz arttı, 50 bin Euro şu anda ciddi bir meblağ oldu, yüksek para cezası öngören davaların ağır cezada görüşülüyor” diyerek döviz kurundan dolayı bu meselenin ağır cezaya havale edilmesine karşı olduğunu ifade etti.

Şener, şans oyunları yasasına aykırı hareket suçunun cürüm değil kabahat olduğunu, alt mahkemede görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Rıza: “B.A. bu ülkenin çocuğudur”

Zanlı B.A.’nın avukatı Kıvanç Rıza ise, müvekkilinin bu ülkenin çocuğu ve ülkesine bağlı biri olduğunu belirterek hiçbir zaman yargılanmaktan kaçma gibi düşüncesi olmadığını belirtti.

İddia makamının tutuklu yargılanma gibi bir talebi olmadığını da ifade eden Rıza, tutuklu yargılanmayı kabul etmediklerini belirtti.

Müvekkilinin hali hazırda başka bir davadan dolayı mahkemede 200 bin TL’lik nakit teminatı olduğuna da dikkati çeken Rıza, bu meselede 6 zanlının uygun teminat şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest kaldıklarını kaydetti.

B.A. için Milyonlarca Sterlinlik teminat gösterildi

Avukat Kıvanç Rıza, müvekkili B.A., için mahkemede hali hazırda 4 kişinin kefil olabileceğini belirterek hepsini ayrı ayrı mahkemede dinletti.

B.A., için ilk tanık Malpas Otel’de Casino bölümünde güvenlik müdürü olarak görev yapan Süleyman Hastan’dı. Hastan, hiçbir baskı altında kalmadan B.A.’ya kefil olabileceğini bunun için evini ve 37 bin Euro’luk arabasını teminat olarak gösterebileceğini söyledi.

İkini kefil Altınkaya Otel’in sahibi gösterilirken, Mustafa Otcuoğlu zanlı B.A., ile gönül bağı olduğunu ifade ederek 16 Milyon Sterlin değerindeki otelini, 180 arabasını, 40 evini ve döviz bürosunu teminat olarak gösterebileceğini kaydetti.

Emlak işi yapan üçüncü tanık ise Enver Hoca, B.A.’ya kefil olabileceğini arazilerinin olduğunu ve değerinin 400 bin Sterlin olduğunu ifade etti.

Altınkaya Otelin direktörü ve dördüncü tanık olana Şifa Otcuoğlu ise İnter Rent isimli Rent a Car şirketi olduğunu ayrıca Altınkaya Otelde 500 bin Sterlinlik hissesi olduğuna değinerek teminat gösterebileceğini belirtti.





Yargıç Meltem Dündar:

“5 bin TL’den 15 yıl hapisliğe kadar cezası var”



Yargıç Dündar, internet üzerinden kumar suçlarının oldukça güncel ve yaygın suçlar arasında olduğunu söyledi



Yargıç Meltem Dündar, ‘Şans oyunları yasasına aykırı hareket’ ve ‘Suç gelirlerinin aklanmasını önleme yasasına’ aykırı suçların 5 bin TL para cezası ve 15 yıla kadar hapislik cezası olduğuna değindi.

Dündar, iki suçun da ‘Ağır Ceza’da görüşülmesi gereken suçlar olduğuna dikkati çeken Dündar, internet kafelerde, bilgisayar destekli programlar kullanarak sanal ortamda kumar oynatmanın suç olduğunu vurgulayarak, davada ismi geçen iki sanal bahis sitesinden elde edilen gelirlerin ‘Bizzat’ zanlı B.A.’ya şirketinde teslim edildiğinin aşikâr olduğuna bulgu yaptıklarını kaydetti.

Mahkeme B.A.’nın sitelerin patronu olduğuna bulgu yaptı

Dündar, tahkikat memurunun şahadetinde zanlıları yargılamak için yeterli şahadetin olduğuna değinerek, zanlı B.A.’nın ‘Kale ve Dobra’ bet isimli sitelerin patronu, sorumlusu ve internet üzerinden kumar oynattığının tespiti yapıldığını ve mahkemenin bu yönde bulgu yaptığına dikkati çekti.

“Sanal kumar suçları güncel suçlardır”

Zanlıların yargılanmaları durumunda alacakları cezaların ağırlığının muhtemel olduğunu ifade eden Dündar, internet üzerinden kumar suçlarının oldukça güncel ve yaygın suçlar arasında olduğunu söyledi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların yargılanmaları durumunda alacakları cezanın hapislik olduğuna bulgu yaparak, bu hususta Yüksek Mahkeme kararlarına dikkati çekti.

Dündar: “Mahkemeler suçun tekrar işlenip işlenmeyeceğini dikkate alır”

Dündar, zanlı B.A.’nın 2019 yılı içinde ikinci kez ağır cezalık bir suç işlediğine değinerek mahkemelerin teminat duruşmalarında işlenen suçun ciddiyetine ve suçun tekrardan işlenip işlenmeyeceğini dikkate aldıklarını kaydetti.

B.A.’nın Girne Ağır Ceza Mahkemesinde bekleyen ‘Ciddi darp ve vahim zarar’ suçları olduğuna değinerek bu sürede zanlının teminat duruşmasını diğer zanlılardan ayrı değerlendireceğini kaydetti.

Zanlı B.A.’nın davalarını sulh ve sükun içinde beklemesi için hükümsüz tutuklu olarak yargılanması gerektiğine vurgu yapan Dündar, H.Y.G., ve İ.Ö.’nün yüksek meblağlı faaliyetlerle suç işlediğini ifade ederek dava ile orantılı teminata bağlanmaları gerektiğini kaydetti.

İkisi teminat biri cezaevi

Dündar, tüm olguları değerlendirdikten sonra zanlı B.A.’nın başka bir dosyası daha olduğunu değerlendirerek yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine, zanlılar H.Y.G., ve İ.Ö.’nün yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 40’ar bin TL nakit, KKTC Vatandaşı ikişer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest yargılanmalarına karar verdi.



