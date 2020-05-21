Turunçlu'da da yangın!

Ülkede ardı kesilmeyen yangınlara bir yenisi eklendi, Kurudere Ulukışla köyleri arasında, Turunçlu kavşağında yol kenarında yangın çıktı. Çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.

İtfaiye ekipleri yangına gelene kadar polis ekipleri kendi imkanlarıyla yangını dindirmeye çalıştı. Bugün saat 16:00 sıralarında meydana gelen yangın sonucu biçilmemiş arpa ve anız yandı. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangına polis itfaiye ve çevre köy halkı traktöreler ile müdahale etti.

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