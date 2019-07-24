“Türkmenistan Büyükelçisi ile konuşuldu, böyle bir mevzuat yok”

Fehime ALASYA

Ülkede çalışan ve Türkmenistan’a giden Türkmen vatandaşlarının adaya geri dönüşlerine izin verilmediği şikayetleri, yurt dışına çıkıp geri gelmek isteyen Türkmenleri tedirgin etti.

Dışişleri Bakanlığı, KKTC Ankara Büyükelçisi’nin Türkiye’deki Türkmenistan Büyükelçisi ile konuştuğunu, böyle bir mevzuatın olmadığını belirterek, “Kolektif bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz, belki sorun yaşayan kişilerin şahsi bir durumu vardır” dedi.

Adada yasal olarak bulunan bazı Türkmen çalışanların, Türkmenistan’dan adaya gelmek istemesinin, “savaş riski” ve “can güvenliği” gerekçesiyle engellendiği yönündeki paylaşımlar, Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Türkmenistan’da KKTC Konsolosluğu yok. Çalışma Dairesi, ülkede 3 bin 822 Türkmen uyruklu çalışan olduğunu belirtiyor.

Çalışma Dairesi, daireye Türkmen vatandaşlar tarafından bu yönde sözlü bildirimler yapıldığı, buna karşın Türkmenistan’dan herhangi bir yasal girişim başlatılmadığı belirtilirken, daireden verilen bilgide “Böyle bir mevzuat yoktur” denildi.

Dışişleri Bakanlığı: “KKTC Ankara Büyükelçisi, Türkiye’deki Türkmenistan Büyükelçisi ile konuştu.

Böyle bir mevzuat yoktur, bu çok net söylenmiş durumdadır. Kolektif bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz, belki kişilerin şahsi bir durumu vardır.”

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin alınan bilgide ise “Bu durumu Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği ile konuştuk. KKTC Ankara Büyükelçisi, Türkiye’deki Türkmenistan Büyükelçisi ile konuştu. Böyle bir mevzuat yoktur, bu çok net söylenmiş durumdadır. Kolektif bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz, belki kişilerin şahsi bir durumu vardır.” denildi.

Türkmenistan’da herhangi bir mevzuat değişikliği yapılmadığı bilgisi aldıklarını belirten bakanlık, bunu bizzat bunu Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden öğrendiklerini belirtti.

Çalışma Dairesi: “Burada çalışan Türkmenler paniğe kapılıp geldi ancak resmi bir durum henüz yok. Burada bizlik hiçbir durum yok, biz ön izni onaylıyoruz. Türkmenistan makamları ön izin belgesini görüp onların ülkelerinden buraya gelmek için çıkmasını onaylaması gerekiyor”

Çalışma Dairesi: “Türkmenler paniğe kapılıp geldi ancak resmi bir durum yok”

Çalışma Dairesi ise konuyu sosyal medyadan duyduklarını, daireye gidip bununla ilgili bilgi almak isteyen pek çok Türkmen vatandaşın olduğunu belirterek, yetkili mercilerden kendilerine resmi bir bilgi ulaşılmadığını kaydetti.

Daireden edinilen bilgide, “Burada çalışan Türkmenler paniğe kapılıp geldi anacak resmi bir durum henüz yok. Burada bizlik hiçbir durum yok, biz ön izni onaylıyoruz, ön izin belgesini görüp onları ülkeden çıkarması gerek. Veya çalışma izni devam edenler mühürlerini gösterir ve burada çalıştığını söyler. Birkaç kişi gelip bizden davetiye istediler, davetli olarak geleceğiz, öyle kabul ederler diyenler oldu.” denildi.

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